AK Partili Öçal, ‘Türkiye, Diplomaside Oyun Kurucu Konumuna Geçmiştir’

Öçal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dünya diplomasisinde Türkiye'nin önemine işaret ederek, "Yürüttüğümüz akılcı dış politika manevralarıyla kuzeyimizdeki yangına sınır çizerek ülkemize ve milletimize sıçramaması için oldukça çaba sarf ettik." dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya ile sıcak ticari, kültürel ilişkileri olduğunu anımsatan Öçal, şöyle devam etti:

"'Ne şiş yansın ne kebap' demeden doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek dürüstlüğümüzü ve hasbi tavrımızı tüm dünyaya gösterdik. Kontrollü bir şekilde krize müdahale ediyoruz. Bu müdahaleden dolayı da takdir görüyoruz. Diplomaside bir marka konumuna gelen Antalya Diplomasi Formu'nun temel şiarını yansıtan 'birlikte düşün birlikte hareket et' düşüncesi 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere 75 ülkeden katılımcısıyla Antalya'da bir araya geldi. Türkiye diplomaside artık oyuncu değil, oyun kurucu konumuna geçmiştir. Dünya devletleriyle farkımız her alanda belirgin bir şekilde görülmektedir."

Öçal, Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken 15 binden fazla Türk vatandaşının tahliye edilerek Türkiye'ye ulaştırılmasının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "AB ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik mesnetsiz ve lüzumsuz taleplerde bulunması, 'S-400'ü ver F-35 projesine tekrar dahil ol' gibi açıklamalarının amacı; Türkiye'nin üstlendiği tarihi arabuluculuk, Rusya ve Ukrayna ile yürüttüğü diplomasi başarısına gölge düşürmekten başka bir şey değildir." diye konuştu.