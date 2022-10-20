Ak Partili Şen, ‘Seçimi geçen yıl başlattık’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, “Erken seçim isteyen muhalefete cevap verdi, biz seçimi geçen sene başlattık, 8 ay çok kısa bir süre, yarın seçim var” dedi.

Anadolu’nun en büyük kültür ve kitap fuarında gençlerle buluşmak için Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, kitap fuarı etkinliği öncesinde AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek, burada partililerle sohbet etti.

Tüm teşkilatları harekete geçirdiklerini ifade eden Şen, “Ey vatandaşlarım, sen bana yüzde 45’i göster, ben onu yüzde 55 yaparım. Nasıl? Çalışarak. Nasıl? Daha çok çalışarak. Nasıl? Çok çok daha çalışarak. Nasıl? En çok, herkesten çok çalışarak. O yüzden şöyle bir şey var. Seçim dediniz, yarın seçim var. 8 ay sonra demek yarın demek. Öyleyse yarına kadar uyumak yok. Yarınki seçime kadar acıktım, yoruldum, bıktım, uykum geldi, öyle bir şey yok. O yüzde 55 yapılacak. Seçimden en az 55’le çıkacağız” diye konuştu.

Şen, açıklamasının devamında; “Şimdi seçim sürecine girdik. 7-8 ay kaldı demek, aslında yarın seçim var demek. Bu siyaset dünyası böyledir. Son 8-10 ay seçim başladı demektir. Biz Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı olarak aslında seçimi geçen sene başlattık. Sebebi de şu: Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı yüklenmiş olduğu misyon, fonksiyon gereği herkesten bir adım önde gitmek zorunda. Çünkü verileri o sağlıyor. Biz de geçen sene başlattık seçimi. Yani hatırlayacaksınız, bizim muhalefet partilerimiz erken seçim de erken seçim dedikleri zaman, seçim yaklaşınca anlamışsınızdır, erken seçim demiyorlar. Geçen sene erken seçimi başlatmıştık. Onlar erken seçim derken biz AK Parti olarak seçimi başlatmıştık. Bütün kadrolarımız, il ilçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımızı seçime yönelik, seçim hazırlığı bağlamında teşkilat eğitimlerini başlattık. Teşkilat akademileri kurduk. Doğudan batıya, batıdan doğuya bütün il-ilçe ve mahalle teşkilatlarımızın eğitimini almıştık. Şimdi buna tekrar il-ilçe teşkilatlarımız ve sandık teşkilatlarımızla birlikte devam edeceğiz. Kasımda Türkiye’yi şöyle bir gezeceğiz. Çünkü teşkilat hareket ederse, teşkilat mekanizma demektir, büyük makine demektir, o büyük makineyi harekete geçirdiniz mi, o geri kalanı yapar. Biz Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı olarak öncelikle bunu sağlamak zorundaydık, sağladık. Mekanizma harekete geçti. Makine harekete geçti. Oy oranlarımız, KAYZEM bilir misiniz? KAYZEM böyle düzenli, basamaklar halinde, bir plan, bir strateji dahilinde ilerlemek, yükselmek demektir. Şimdi biz bir tek oyun dahi hesabını tutan, hesabını verecek olan siyasetçileriz. Dolayısıyla ona emanet gözüyle bakıyoruz. Bize yüzde 42, 43.44, 45 yetmez. Çünkü vatandaşlarımız diyor ki, biz size en az yüzde 45 oy veririz, niye ben analiz ediyorum onları. Benim asıl profesyonel, uzmanlık alanım bu. Veriler…Matematik, istatistik o işler benim işim. Diyor ki en az yüzde 45 ben sana oy veririm, o zaman aklıma bir mübarek Bayburt atasözü geliyor. Bayburtlu çayır tarlasında konuşuyor. Diyormuş ki, çayır sen bana bir bağ göster, ben onu yüz bağ yaparım. Ben de diyorum ki, ey vatandaşlarım sen bana yüzde 45’i göster, ben onu yüzde 55 yaparım. Nasıl? Çalışarak. Nasıl? Daha çok çalışarak. Nasıl? Çok çok daha çalışarak. Nasıl? En çok, herkesten çok çalışarak. O yüzden şöyle bir şey var. Seçim dediniz, yarın seçim var. 8 ay sonra demek yarın demek. Öyleyse yarına kadar uyumak yok. Yarınki seçime kadar acıktım, yoruldum, bıktım, uykum geldi, öyle bir şey yok. O yüzde 55 yapılacak. Seçimden en az 55’le çıkacağız. Bir kere burada birbirimize biz söz vermemiz lazım. Bunun bir de sağlaması var. Çok çalıştık, Cumhur ittifakını yüzde 45-55’lere çıkardık, acaba olur mu? Olur. Gönülleri yoklayacaksınız” ifadelerine yer verdi.