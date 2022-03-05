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İl başkanı Fırat Görgel, Afşin’de

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Afşin’de partisinin istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Görgel, toplantı öncesinde, Ciner Holding’e bağlı Park Teknik AŞ tarafından işletilen Çöllolar Kömür Sahasının Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) devredilmesinin ardından açıkta kalan işçilerle bir araya geldi.

İl başkanı Fırat Görgel, Afşin’de

İl başkanı Fırat Görgel, Afşin’de

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Afşin’de partisinin istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Görgel, toplantı öncesinde, Ciner Holding’e bağlı Park Teknik AŞ tarafından işletilen Çöllolar Kömür Sahasının Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) devredilmesinin ardından açıkta kalan işçilerle bir araya geldi.

05 Mart 2022 Cumartesi 12:27
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AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında açıklamalarda bulunan Görgel, “Afşin’de olmaktan dolayı mutluyuz. İlçe teşkilatımıza, kadın ve gençlik kollarımıza ve partililerimize bu güzel karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. 2023 yılında gerçekleştireceğimiz seçimlerimize çok bir zaman kalmadı. Seçim süreciyle ilgili çalışmalarımızı değerlendirmek ve Afşin ile ilgili ne varsa teşkilatımızla birlikte istişare toplantısında konuşacağız. Teşkilatımızın tüm kademelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Devrin ardından açıkta akalan işçilerle alakalı süreci yakından takip ettiklerini belirten Görgel, “Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılayan özel bir firma tarafından işletilen Çöllolar Kömür Sahası Türkiye Kömür İşletmelerine devrolmuştu. Burada işten ayrılmak zorunda kalan işçi arkadaşlarımızın bir kısmının sorunlarını çözdük. Fakat geriye kalan 80’e yakın arkadaşımızla alakalı bir gelişme sağlanamamıştı. Bizler kurumlarımızla istişare halindeyiz ve süreci yakından takip ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın istihdamıyla alakalı sürecin kısa sürede tamamlanmasını ümit ediyoruz. Teşkilatımızda bu arkadaşlarımızla görüştük ve gerekli bilgilendirmeyi yaptık.” Açıklamasında bulundu.



AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de, “ İl Başkanımız Fırat Görgel, teşkilatımızla hasbihâl etmek, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve parti olarak önümüzdeki süreçle ilgili bizleri bilgilendirmek için ilçemize geldi. Verimli bir toplantının olacağına inanıyorum. Tüm teşkilat üyelerimize ve partililerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil, Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, İl Teşkilat Başkanı Ahmet Gülpak, İlçe Koordinatörü Murat İldeniz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

 

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İl Başkanı Fırat GörgelAfşin’de
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