Öztunç, Elbistanlı öğrenciler için çözüm istedi

Atom Karınca Ali Öztunç, Kangal mahallesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yaklaşık 3 aydır yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına Meclis çatısı altında girişimde bulundu.

Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 11 öğrenciyi görmezden geldiğini belirten CHP’li Ali Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Belediyelerin mahalleye hizmet sağlamamasının cezasını neden öğrencilerin çektiğini sorgulayan Öztunç’un önergesi şu şekilde oldu;

Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Kangal Mahallesinde taşımalı sistemle eğitim gören ilkokul ve liseye giden 11 öğrenci yolların çamur içerisinde olması ve okul servislerinin mahalleye çamur yüzünden girmemesi sebebiyle 2,5 aydır okula gidemiyorlar. Bu konuda mahalle halkının resmi makamlara yaptığı başvurular cevapsız bırakılmıştır. Gerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gerekse Elbistan Belediyesi bu konuda hiçbir çaba göstermemiştir.

Buna istinaden;

Elbistan’ın kangal mahallesinin çamur içindeki yolları neden yapılmamaktadır? Belediyecilik anlayışınız vatandaşı çamura mahkûm etmek midir?

Kangal mahallesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören 11 öğrenci yolların çamur içinde olması ve öğrenci servislerinin mahalleye girememesi nedeniyle 2,5 aydır okullarına gidememektedir. Bu yolları yapmayarak ve okula gitmelerini sağlayacak tedbirleri almayarak çocukların eğitim haklarını ellerinden almış olmuyor musunuz?

Belediyenin mahalle yollarını yapmamasının cezasını neden bu çocuklar çekmek zorunda bırakılmıştır? Kangal mahallesinin yollarını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?