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Ünal Ateş’ten plaketli, teşekkürlü gönderme!

Kahramanmaraş otogarı uzun bir tadilat sürecinin ardından hizmete açıldı.

Ünal Ateş’ten plaketli, teşekkürlü gönderme!

Ünal Ateş’ten plaketli, teşekkürlü gönderme!

Kahramanmaraş otogarı uzun bir tadilat sürecinin ardından hizmete açıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 18:45
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Hemen her fırsatta otogar tadilatının uzamasını eleştiren ve vatandaşların mağduriyetlerini dile getiren CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş otogarı ziyaret etti.

Esnaflarla görüşüp inceleme yapan Ateş, 2 yılın ardından onarımı biten otogar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür edip plaket hazırlayarak ince yollu gönderme yaptı.

Ateş yaptığı açıklamada; “2 yıl aradan sonra bittiği söylenilen otogar tamiratı Gerçekten bitmiş mi bitmemiş mi diye Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Mustafa Kaykı, Onikişubat Belediye Meclis üyemiz Agah Turgut ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte otogarı ziyaret ettik. 3 aylık işi 2 yılda bitiren Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyoruz.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 16.03.2022 19:57
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Teşekkürlü Gönderme!Ünal Ateş’ten Plaketli
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