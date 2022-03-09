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Ak Partili Öçal, ‘Dünyada her yıl yaklaşık 66 bin kadın hayatını kaybediyor’

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, dünyada her yıl yaklaşık 66 bin kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Ak Partili Öçal, ‘Dünyada her yıl yaklaşık 66 bin kadın hayatını kaybediyor’

Ak Partili Öçal, ‘Dünyada her yıl yaklaşık 66 bin kadın hayatını kaybediyor’

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, dünyada her yıl yaklaşık 66 bin kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

09 Mart 2022 Çarşamba 14:09
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Öçal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kadınların hak ettiği değeri görmediği hiçbir toplumun kalkınamayacağını ve demokratik gelişimini tamamlayamayacağını vurguladı.

Dünyada her yıl yaklaşık 66 bin kadının hayatını kaybettiğine işaret eden Öçal, "Politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması demokratikleşmenin en büyük göstergesidir." dedi.

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin çok yaygın olduğunu ancak şiddet gören kadınların yüzde 40'ından daha azının şiddeti bildirdiğini dile getiren Öçal, böyle bir durum karşısında Meclis çatısı altında kurulan kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu raporunun öneminin daha da iyi anlaşıldığını kaydetti.

Kendisinin de komisyon üyesi olduğunu anımsatan Öçal, "Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınların sorunu olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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Ak Partili Öçal‘Dünyada Her Yıl Yaklaşık 66 Bin Kadın Hayatını Kaybediyor’
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