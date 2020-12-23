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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan siyasi partilere verilecek paranın esnafa dağıtılması teklifi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, siyasi partilere çağrıda bulunarak, hazineden gelecek olan paranın esnaflara destek olarak verilmesi teklifinde bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan siyasi partilere verilecek paranın esnafa dağıtılması teklifi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan siyasi partilere verilecek paranın esnafa dağıtılması teklifi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, siyasi partilere çağrıda bulunarak, hazineden gelecek olan paranın esnaflara destek olarak verilmesi teklifinde bulundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:02
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Partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Yardımcıoğlu, genel başkanları Mustafa Destici'nin de TBMM kürsüsünden bu çağrıda bulunduğunu, tarihe not düşmek adına bu çağrıyı yinelediklerini belirtti.

Türkiye'de 130 bin esnafın olduğunu, siyasi partilere hazineden 481 milyon lira verileceğini ifade eden Yardımcıoğlu, "Ülkede herkes ve her kesim zor durumda. 2021 yılı için siyasi partilere ayrılan paranın ülkenin içinde bulunduğu, ülkedeki küçük esnaf, tacir ve diğer vergi mükelleflerinin durumu göz önünde bulundurularak ve dikkate alınarak almamanız çağrısında bir kez daha bulunuyoruz. Bu paraları zor durumda bulunanlara, küçük esnaf, tacir ve diğer vergi mükelleflerine adil ve hakkani bir paylaşım şekliyle dağıtılması gibi bir duruş göstermenin şimdi tam zamanıdır." diye konuştu.

Yardımcıoğlu, bu dar günlerin bir gün geçeceğini, burada yapılan fedakarlığın hiç bir zaman unutulmayacağını ifade etti.

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