İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç; Kudüs Müslümanların Kanayan Yarası

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıç, şunları söyledi;

“İçinde bulunduğumuz ay münasebetiyle toplumda yardımlaşmanın en had safhada olduğu yer. Bu nedenle öncelikli olarak İyi Parti Onikişubat teşkilatı öncülüğünde il başkanımızın da desteğiyle yaklaşık 400 kadar aileye erzak yardımında bulunduk. Allah nasip ederse bu yardımlar seneye de devam edecek.

Hem pandemi sürecinin etkisi hem de insanların alım gücünün tamamen azalmasından kaynaklı insanlar zor durumda. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kan stoklarının tamamen bitmesinden dolayı Onikişubat teşkilatı olarak sadece partilerimizin değil, başta vatandaşlarımızın katılımını sağladığı kan bağışı faaliyetinde bulunduk.

Amacımız millete hizmet etmek olduğu için her zaman en iyisini yapma düşüncesindeyiz.Şu sıkıntılı süreçler bittiğinde İyi Parti Onikişubat Teşkilatı olarak, hem sahada hem de her şekilde milletimizin yanında olduğumuzu görecekler.

AKİF NEŞNAT GÖREVİNİN EN İYİSİNİ

Verilen görevi layıkıyla yapılan muhtarlardan birisi. Sayın Hayrettin Güngör ve Sayın Ali Öztunç'un yazışmalarını sizin sayenizde okudum ve başta sessiz kaldım. Bunun nedeni şuydu; bir şeyler hakkında konuşurken iyi araştırma yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz siyaset yaparken, birini eleştirirken, gerçekten haklı gerekçelerle bunu yapmanın gerektiğini düşünüyoruz.

Akif Bey ile ilgili araştırmalarımı yapıyorum. Paylaşımlarda hakaret içeren bir durum olduğunu görmedim. Pandemi tedbirlerinde çıkışların yasak olduğu şu dönemde, Büyükşehir Belediyesi'nin bir mesajla, hele ki kandil gecesinde bu şekilde iş sözleşmesinin feshetmesini kabul etmiyorum. Bu konu ile ilgili avukat olma sebebim ile de hukuki süreci başlatacağız.

Belediyenin haklı olduğu durumlar da olabilir. Araştırmalarım sonucunda belediye meclisinin almış olduğu bir karar var. 7 bin nüfuslu mahallelerde Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarının onun altındaki rakamlarda Onikişubat Belediyesi yardım talebinin kabul edildiği ile alakalı bir durum var. Muhtarımızla yaptığım görüşmede bunu söyledim, muhtarımız ise böyle bir durum varsa bile yaklaşık 15- 20 tane yardım yaptıklarından bahsediyorlar. Bununla alakalı araştırma yapıp ayrıntılı bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.

KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KANAYAN YARASI

Kudüs maalesef Müslümanlar için kanayan bir yara. Müslümanlar için çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen hem Türkiye Cumhuriyeti hem de diğer Müslüman ülkeler olarak Kudüs'e gereken özeni veremiyoruz, gereken yardımı da yapamıyoruz. Allah'ım şu mübarek Ramazan'ın suyu hürmetine onları yerle bir etsin. Aynı hassasiyeti Filistinli kardeşlerimiz için yaparken ayın zamanda Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için de göstermeliyiz.

İnşallah hem Kudüs hem de Doğu Türkistan bu zulümden bir an önce kurtulur. Hemşerilerimin şimdiden Ramazan Bayramını kutluyorum.”