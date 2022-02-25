Kahramanmaraş Deva Şehrin Sorunlarına Kültürpark Önünden Değindi

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu’nun öncülüğünde Kültürpark önünde bir araya gelen teşkilat mensuplarına Deva Partisi Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat da eşlik etti.

Basın açıklaması öncesinde kısa da bir konuşma yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat: "Ankara'dan genel merkezden sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın görevlendirmesiyle ve selamlarıyla Kahramanmaraş'a geldik. Her ay bir Genel Başkan Yardımcımız illerimizi, teşkilatlarımızı ziyaret ediyor. 2020 yılında 90 kişiyle kurulan partimiz şimdi teşkilatlarımızla beraber kocaman bir aile odu. Biz Deva Partisi olarak Türkiye'nin siyasetine yeni bir soluk, yeni bir uslup getirmek üzere yola çıktık. Derdimiz sadece kötüyü göstermek değil, bu kötü gidişin çözümlerini de ortaya koymaktır. En son 5. eylem planımızla Türkiye'nin derinleşmiş problemlerine çözümler sunduk. Genel merkezimiz Türkiye'nin yapısal problemlerine çözümler sunarken, il teşkilatlarımız da yerelin sorunlarını dile getirerek, çözümler üreterek çalışmalarına devam etmektedir. Kahramanmaraş il başkanımız, il ve ilçe teşkilatlarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Kahramanmaraş Deva Partisi adına basın açıklaması yapan İl Başkanı Uz.Dr. İrfan Karatutlu: “Şehrimiz belediyeleri son 30 yıldır kötü yönetilmektedir. Şehrin gelişmesi için harcanması gereken maddi ve manevi kaynaklar, gerekli planlamalar yapılmadan, istişare edilmeden, pervasızca, har vurup harman savrularak yapılmaktadır. Oldu bitti mantığıyla şehri yönetmeye çalışmak hem bu şehre hem de bu şehrin vatandaşlarının haklarına saygısızlıktır. Modern gelişmiş ülkelerde şehir; halk ve halkın temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ile yönetilir. Şehircilik ve kentleşme ile ilgili önemli kararlarda halka sorulur. İl yöneticileri, vali, belediye başkanı bu ortamı sağlamakla sorumludur. Şehircilik ve kentleşme ile ilgili önemli kararlarda halka sorulur. İl yöneticileri, vali, belediye başkanı bu ortamı sağlamakla sorumludur. Bu umursamazlığın ana nedeni bu projeleri, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmak isteyenlerdir. Bu projelerden büyük bir israf ve çifte bir rant oluşturulduğu da açıkça görülmektedir. Daha İl Özel idare Binasının (saçma bina) yıkımı bitmeden eski orta hal binasındaki ‘’Kültür Park" diye yapılan ucube bina için milyonlarca lira harcandı ve şimdi daha on yıl bile geçmeden yıkılmak zorunda kalıyor. Buranın valilik binası olarak planlandığını kamuoyundan öğreniyoruz. Burası valilik binası yapılması için uygun mu değil mi, gerekli teknik araştırmalar yapılmış mıdır? Çünkü Kültürpark diye yapılan bu ucubenin yerinin dere yatağı olduğu iddia ediliyor. Yine birilerine rant mı oluşturulmak istenmektedir? Şehrimizin mali kaynaklarının son yıllarda saçma ve atıl projelerle heba edilmesine göz yummayacağımızı, tüm bunları vatandaşlarımızla her fırsatta paylaşacağımızı bildirmek isteriz.

Şu iyi bilinmelidir ki; bu şehirde yapılan yanlış dikey mimari imar planlarının, fay hattı üzerinde bulunan ve serbest kat verilen tarım arazilerinin, rant uğruna değiştirilen imar planlarının, hülle yoluyla yapılan belediye arsa ve petrol ruhsatı işlemlerinin, doğukent ve kuzey çevre yolu rant paylaşım planlamasının ve birçok belgeli hukuksuz işlemlerin hukuk normal işlediğinde hesabı Deva Kadroları olarak ilgili yöneticilerden sorulacaktır.

Bu şehrin yanlış ve zamanında yapılmayan projelerini sıralayacak olursak; Necip Fazıl hastanesi şehre olan uzaklığı ve Fay hattı üzerine yapılması, Kadın Doğum Hastanesi yeri, Yeni yapılan Madalyalı kavşağın yoğun saatlerde trafik keşmekeşi, Arsan Kavşağı'nın kaç kez tarih verilmesine rağmen hala bitirilememesi, Otogarın bir türlü bitirilememesi, Stadyum sorunu, Hasancıklı Mezarlığı, Kanlıdere ve Sarayaltı Çarşısı yolunun bir türlü tamamlanamaması, Atık Su Arıtma tesisindeki koku sorunu, Binevler hattında daha önce yapılmış olan yürüyüş ve bisiklet yolunun hala eksiklerinin bitirilememesi ve güzergah üzerindeki molozların kaldırılmaması, Kuzey Çevre Yolunun yarım ve atıl bırakılıp milyonlarca lira harcanıp asfalt hazırlığı yapılmasına rağmen (şu an alt yapı için serilen filler malzemesi yağan yağışlarla heba olmuştur) tek şeridinin hala asfaltlanamaması gibi daha onlarca sorunun derhal çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bunları sizlere sadece muhalefet yapmış olmak için anlatmayacağız. Yapılan bütün yanlışların farkındayız ve DEVA kadroları olarak gelecekte şehrimizin gelişiminde, tüm kesimlerin fikirlerini, katkılarını ve öngörülerini dikkate alacağımızı, şehre dair bir istişare mekanizmasını harekete geçireceğimizi şimdiden söylemek istiyoruz. Bu şehrin ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru sıralayarak doğru projeler ve yatırımlar yapılmasına katkı sağlayacağız.. Bu şehrin sahibi gibi değil, bir parçasıymış gibi davranacağımızı bildirmek isteriz. Bu şehri 10 yıl sonrasını bile hesaplamadan kendi yaptığını kendi yıkan bir yönetimin oyuncağı olmaktan inşallah en yakın zamanda kurtaracağız."

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