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Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın’a destek çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın’a destek çığ gibi büyüyor.

Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın’a destek çığ gibi büyüyor

Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın’a destek çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın’a destek çığ gibi büyüyor.

23 Ocak 2022 Pazar 18:49
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Onur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Yaşar Aydın, parmakla işaret edilmeye ve örnek gösterilmeye devam ediyor. Siyasetin aranan ve popülaritesi hızla yükselişe geçen ismi Aydın’a Türkiye’nin dört bir yanından destek alıyor.

Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın, Onur ittifakının milletin kendisinden oluştuğunu belirterek; “Bu milletin meşe olarak sandıkları hep yosun çıktı, işte onur ittifakı hayalleri ellerinden çalınanların hareketidir, gençlerin umut hareketidir, kadınların, ezilenin esnafın, çiftçinin hareketidir” ifadelerini kullandı.

Aydın, Onur ittifakının da bu kesimlerin birleşenleri olduğunu söyledi.

“MİLLETİN EVLATLARIYLA KOL KOLA YÜRÜYORUZ”
Aydın, “Zamanımız dar, davet çok. Ancak milletle bir araya gelmenin onurunu, keyfini hiçbir şeye değişmem. Bugün millet için zaman bulamayanlar milletin bu hale düşmesine neden olanlardır. Biz ise mevcut iktidar ve muhalefetten ayrı olarak milletin öz evlatlarıyla iç içe olmaya her zaman özen gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü Onur İttifakı kararlı ve onurlu bir millet yürüyüşüdür. Yürüdüğümüz, kol kola girdiğimiz insanlar ise bu milletin evlatlarıdır.” Diye konuştu.

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Onur İttifakı Lideri Yaşar Aydın’a Destek çığ Gibi Büyüyor
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