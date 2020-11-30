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Öztunç, “Kapadokya Kanadalılara mı peşkeş çekilecek”

Nevşehir Avanos’taki ağaçlandırma alanında altın aramak için ağaç kesilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ÖZTUNÇ “Mesele öncelikle Avanos'u, sonrasında tüm Türkiye’yi ve dünyayı ilgilendiriyor. Her yıl on binlerce turisti ağırlayan Avanosu’n ülke ekonomisine kattığı değer yetmiyor mu ? Avanos’un altını eşelemenin kimlere ne faydası olacak ?” yorumunda bulundu.

Öztunç, “Kapadokya Kanadalılara mı peşkeş çekilecek”

Öztunç, “Kapadokya Kanadalılara mı peşkeş çekilecek”

Nevşehir Avanos’taki ağaçlandırma alanında altın aramak için ağaç kesilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ÖZTUNÇ “Mesele öncelikle Avanos'u, sonrasında tüm Türkiye’yi ve dünyayı ilgilendiriyor. Her yıl on binlerce turisti ağırlayan Avanosu’n ülke ekonomisine kattığı değer yetmiyor mu ? Avanos’un altını eşelemenin kimlere ne faydası olacak ?” yorumunda bulundu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:11
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Kapadokya’yı Bitirir

Kazdağlarını Kanadalı altın firmalarına peşkeş çeken AKP, şimdi de gözünü Kapadokya’ya dikti. Kapadokya’yı altın arama projeler ile, siyanürlü maden işletmeleriyle bitirecekler.

Kurda Kuzuyu Emanet Etmişler

Kanadalı firmanın ağaçları kesip sondaj yaptığı alan, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Kapadokya'nın dibindeki Ziyaret Dağı'nda. Bu topraklar binlerce yıllık tarihe sahip. Kültürel açısından göz bebeğimizdir. Önemli su kaynaklarını barındırıyor. Kırgızistan'da siyanürle 5 bin insanın zehirlenmesine yol açtığı iddia edilen bir firmaya, bölgenin önemli su kaynaklarına sahip olan Ziyaret Dağı’nı teslim etmişler. Kurda kuzuyu emanet etmişler.

Anketlere Göre Yurttaş İstemiyor

İklim Haber ile KONDA’nın birlikte yaptığı anketteki sonuçları hatırlatan ÖZTUNÇ “Anket verilerine göre, madenlerin ekonomiye kazandırılması için çevre kirliliğine göz yumulabilir” sorusuna, katılımcıların %76’sı hayır demiştir. Yurttaş, iklim krizi ve çevre sorularına önem verilmesini, ormanların ve yeşil alanların korunmasını istiyor" yorumu yaptı.

Artık Bu Zulme Dur Diyelim

Her gün ayrı bir yerden yardım talebi alıyoruz. Halkımız acaba yarın havamıza, suyumuza, toprağımıza ne olacak korkusuyla uyumaya başladı. Artık, bu zulme, talana bir dur demek lazım.

Kapadokya için, Avanos için birlikte mücadele edeceğiz.

Kapadokya ülkeminizin önemli bölgelerinden birisi. Böyle bir yerde altın madeni aramak Kapadokya’ya yapılacak en büyük ihanettir. Kapadokya’ya, Avanos’a yönelik bu ihanete bölge halkı, haklı olarak karşı çıkıyor. Hukuki ve demokratik mücadelelerini destekliyoruz. Kapadokya için, Avanos için birlikte mücadele edeceğiz.

Son Güncelleme: 30.11.2020 17:10
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