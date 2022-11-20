Elbistanspor evinde mağlup oldu

Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Kilis Bölgesinden Mehmet Çekiç’in yönettiği Müsabakada Mersin Bölgesinden Rahman Alim Sakarya ile Mersin Bölgesinden Mahmut Ekici yardımcı hakem olarak görev yaparken, Kilis Bölgesinden Murat Yıldırım ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Elbistanspor, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında konuk ekip Elazığ Aksaray Gençlikspor gol yollarında etkili olarak sahadan 3 puanı almasını bildi.