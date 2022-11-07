Elbistanspor kendi sahasında kaybetti!

İlçe Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Ankara bölgesinden Utku Doğan yönetirken yardımcılıklarını yine Okan Delier ile Ali Şahin yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Ankara bölgesinden Ahmet Ustaoğlu oldu.

Maçın ikinci yarısına taraftar desteği ile başlayan Elbistanspor, aradığı golü bulamazken maçın 7. dakikasında Elbistanspor kendi sahasından çıkarken kaptırdığı topta golü kalesinde gördü. Konuk takım Ömer Erel'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre konuk takım Siverek Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Elbistanspor, bu sonuçla 6 puanda kalırken Siverek Belediyespor puanını 13 yaptı.