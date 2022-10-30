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İstiklal Spor Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

Sezonun 5’inci haftasında 12 Bingölspor’u evinde ağırlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası teknik ekip ve sporcularla bir araya gelen Başkan Güngör, hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İstiklal Spor Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

İstiklal Spor Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

Sezonun 5’inci haftasında 12 Bingölspor’u evinde ağırlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası teknik ekip ve sporcularla bir araya gelen Başkan Güngör, hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

30 Ekim 2022 Pazar 18:11

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta mücadele eden ve şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, yoluna kayıpsız devam ediyor. 2022 – 23 sezonunun 5’inci haftasında 12 Bingölspor ile karşılaşan kırmızı beyazlılar sahadan 3 – 0’lık galibiyetle ayrıldı. Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakada İstiklal Spor’un gollerini 21’inci dakikada Hakan Doğan, 44’te Salih Kazan ve 75’te Burak Altındaş kaydetti. Teknik Direktör Ercan Kul yönetiminde Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, 5’inci maçında da galip gelerek puanını 15’e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Başkan Güngör: “Hedef Şampiyonluk”

Müsabakayı tribünden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, maç sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Güngör, galibiyet ve mücadelelerinden dolayı sporcuları tebrik etti. Her zaman teknik heyetin ve sporcuların yanında olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

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İstiklal Spor Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor
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