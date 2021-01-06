Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi Yapıldı
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi...
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul...
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa Ediliyor
Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa...

Süper Lig ekiplerine şok

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığını da yürüten Süper Lig ekibi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

Süper Lig ekiplerine şok

Süper Lig ekiplerine şok

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığını da yürüten Süper Lig ekibi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:17
banner459

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığını da yürüten Süper Lig ekibi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Mehmet Sepil, görevi Fikret Orman'dan devralmıştı.

Mehmet Sepil ile birlikte Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda 6 yıl sonra bir Anadolu takımlarından başkan seçilmişti.

İŞTE SEPİL'İN İSTİFA DİLEKÇESİ
"5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri
Avrupa şampiyonası Mersin’de başladı
Avrupa şampiyonası Mersin’de başladı
Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti
Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti
Irkçı hakemi tarihi ceza bekliyor
Irkçı hakemi tarihi ceza bekliyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber