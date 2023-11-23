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10 Soruda Osman Başkan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı Osman Okumuş 10 soruda kendini anlattı.

10 Soruda Osman Başkan

10 Soruda Osman Başkan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı Osman Okumuş 10 soruda kendini anlattı.

23 Kasım 2023 Perşembe 09:12

1-En büyük idealiniz?

Kahramanmaraş cazibe merkezi haline getirmek.

2-Yapacağınız ilk iş?

Şehirdeki her canlının gözlerine bakmak ve gönüllerini almak Toplumsal dayanışma.

3-İdeal bir belediye başkanının olmazsa olmazı?

Şehirdeki en ufak bir sorunu dahi kendine dert edinmesi.

4-Öz kaynaklar büyük projeler için yeterli mi?

İcraatın mazereti olmaz .Kaynak yaratmak ve farklı finansman yolları ile projeleri hayata geçirmek bir beceri meselesidir.

5-Kahramanmaraş'ınen güçlü yanı?

İnsanının hayır duası.

6-5 yıl sonra şehir nerede olur?

Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri arasında ilk 10 da olacağız. "Kahramanmaraş Modeli ülkemize model olacak”

7-Kahramanmaraş Modeli" bir manifesto mudur?

Evet, göreve geldiğimiz ilk gün açıklayacağız.

8-Gençler özellikle neler istiyor?

Geleceğe güven duymak seslerine kulak kesilmek ve kaliteli yaşam

9-Şehir dışında yaşayan Kahramanmaraşlılar ne istiyor?

Şehrin adının kalite, başarı ve kalkınma ile, özdeşlemesi.

10-Dayanak noktanız?

İnancım, Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ruhu ve çok çalışmak

Anahtar Kelimeler:
10 Soruda Osman Başkan
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