10 Soruda Osman Başkan

1-En büyük idealiniz?
Kahramanmaraş cazibe merkezi haline getirmek.
2-Yapacağınız ilk iş?
Şehirdeki her canlının gözlerine bakmak ve gönüllerini almak Toplumsal dayanışma.
3-İdeal bir belediye başkanının olmazsa olmazı?
Şehirdeki en ufak bir sorunu dahi kendine dert edinmesi.
4-Öz kaynaklar büyük projeler için yeterli mi?
İcraatın mazereti olmaz .Kaynak yaratmak ve farklı finansman yolları ile projeleri hayata geçirmek bir beceri meselesidir.
5-Kahramanmaraş'ınen güçlü yanı?
İnsanının hayır duası.
6-5 yıl sonra şehir nerede olur?
Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri arasında ilk 10 da olacağız. "Kahramanmaraş Modeli ülkemize model olacak”
7-Kahramanmaraş Modeli" bir manifesto mudur?
Evet, göreve geldiğimiz ilk gün açıklayacağız.
8-Gençler özellikle neler istiyor?
Geleceğe güven duymak seslerine kulak kesilmek ve kaliteli yaşam
9-Şehir dışında yaşayan Kahramanmaraşlılar ne istiyor?
Şehrin adının kalite, başarı ve kalkınma ile, özdeşlemesi.
10-Dayanak noktanız?
İnancım, Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ruhu ve çok çalışmak