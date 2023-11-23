10 Soruda Osman Başkan

1-En büyük idealiniz?

Kahramanmaraş cazibe merkezi haline getirmek.

2-Yapacağınız ilk iş?

Şehirdeki her canlının gözlerine bakmak ve gönüllerini almak Toplumsal dayanışma.

3-İdeal bir belediye başkanının olmazsa olmazı?

Şehirdeki en ufak bir sorunu dahi kendine dert edinmesi.

4-Öz kaynaklar büyük projeler için yeterli mi?

İcraatın mazereti olmaz .Kaynak yaratmak ve farklı finansman yolları ile projeleri hayata geçirmek bir beceri meselesidir.

5-Kahramanmaraş'ınen güçlü yanı?

İnsanının hayır duası.

6-5 yıl sonra şehir nerede olur?

Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri arasında ilk 10 da olacağız. "Kahramanmaraş Modeli ülkemize model olacak”

7-Kahramanmaraş Modeli" bir manifesto mudur?

Evet, göreve geldiğimiz ilk gün açıklayacağız.

8-Gençler özellikle neler istiyor?

Geleceğe güven duymak seslerine kulak kesilmek ve kaliteli yaşam

9-Şehir dışında yaşayan Kahramanmaraşlılar ne istiyor?

Şehrin adının kalite, başarı ve kalkınma ile, özdeşlemesi.

10-Dayanak noktanız?

İnancım, Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ruhu ve çok çalışmak