Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle...
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım...
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan...

Ab Destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde (Women-Up) amaçlarının, geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerinin piyasada tutunabilmesi ve gelişiminin sağlanması olduğunu belirtti.

Ab Destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı

Ab Destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta Tanıtıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde (Women-Up) amaçlarının, geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerinin piyasada tutunabilmesi ve gelişiminin sağlanması olduğunu belirtti.

25 Şubat 2022 Cuma 08:33
banner459

Kentteki bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, kayıtların 22 Şubat'tan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlandığı belirtildi, projenin amacı sunumla anlatıldı.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak kadın işverenleri desteklemek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları oluşturmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak istediklerini belirtti.

Piyasadaki en önemli sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam ve kadınların istihdama katılma oranının azlığı olduğuna dikkati çeken Alıç, 2000'li yıllarda yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın bugün için yüzde 28'ler seviyesine düşürüldüğünü vurguladı.

Uygulamaya geçirilen AB destekli projenin 29,5 milyon avro bütçesi bulunduğunu bunun yüzde 85'inin AB'den yüzde 15'inin ise ulusal kaynaklardan sağlandığını aktaran Alıç, projenin hedefinin, ülke genelinde belirlenen 7 ildeki 4 bin kadın girişimcinin yanlarına alacakları 4 bin ilave kadına 20 ay süreyle asgari ücretin yüzde 65'i kadar doğrudan hibe desteği sağlamak olduğunu dile getirdi.

Alıç, kayıtlı kadın istihdamının artırılması ve desteklenmesinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Projeyle amacımız, geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerin piyasada tutunabilmesi ve gelişiminin sağlanarak ülke ekonomisine katkılarının sağlanması yönünde. Projedeki 4 bin rakamı küçük görünse de ülke genelinde yaratacağı etkiyle, farkındalıkla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ülkemizde kadınların istihdama katılım oranı yüzde 32'ler seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde yüzde 80, AB'de yüzde 70, OECD ortalaması ise yüzde 67 yani ülkemizde kadınların istihdamdaki oranının çok düşük olduğunu buradan söyleyebiliriz. Kayıt dışı istihdam oranlarına baktığımızda en son 2021 yılı Aralık ayı verilerine göre erkeklerde kayıt dışı istihdam oranı 25 seviyelerindeyken kadınlarda yüzde 33,8 gerçekleştiğini görüyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Ab Destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraşta Tanıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta boşanma sayısında büyük artış!
Kahramanmaraş'ta boşanma sayısında büyük artış!
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
Kahramanmaraş'ta müftüler Türkoğlu'nda toplandı!
Kahramanmaraş'ta müftüler Türkoğlu'nda toplandı!
Kahramanmaraş’la ilgili acele kamulaştırma kararı!
Kahramanmaraş’la ilgili acele kamulaştırma kararı!
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber