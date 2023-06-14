Afşin ve Şalpazarı dernekleri kardeşlik protokolü imzaladı!

Trabzon Şalpazarı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği 2011 yılından beri Şalpazarı ilçesinde Eğitim - Öğretim gören Lise öğrencilerini Şalpazarı’dan alarak İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Ankara’ya gezi programı gerçekleştiriyor. Protokol töreni de gezi için İstanbul’a gelen öğrencilerin Üsküdar Valide Sultan Gemisinde bu amaçla yapılan Boğaz turu ve akşam yemeği programı kapsamında gerçekleştirildi.

Kardeşlik Protokol programına Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Üsküdar Belediye Başkanı Av.Hilmi Türkmen, Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) Başkanı Ahmet Ardıç ve yönetim kurulu, Şalpazarı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan Keskin ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın Kardeşlik protokolü kısmında konuşan Şalpazarı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan Keskin, Okyanusta bir damla misali Kardeşlik için biz de bir adım atalım dedik. Ahmet başkanımızın duyarlı çalışmalarını yakınen takip ediyoruz. İki derneğimizin de faaliyet alanları ortak. Şehrin, tarihi, gençlerin eğitimi, yerel kültürün kaybedilmemesi ve sanatçı İle sanat eserlerine sahip çıkmak. Artık bu iki Dernek kardeş dernekler. Varolan bir kardeşliğin pekişmesi ve daha ileriye taşınması adına çok şey ifade ediyor. Bizler bugün varız yarın yokuz. Ama bu kardeşlik hukuku yüzyıllarca devam edecektir dedi.

Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) Başkanı Ahmet Ardıç ise; Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Asırlara dayanan kardeşlik hukukumuzu kayıt altına alarak, hem gelecek nesillere örnek bir çalışma bırakacağız hemde Akitleşip yazılı imzalı bir belge ile Peygamber Efendimiz (asm)’in da bir sünnetini yerine getirmiş olduk. Zaman zaman birlikte omuz omuza çalışmalar yaptığımız, fikir alış verişinde bulunduğumuz Şalpazarı Eğitim Kültür ve Sanat Derneğiyle bundan sonra da belli aralıklarla yapacağımız ortak projelerde birlikte hareket edeceğiz. STK’ların en büyük amacı kendinden sonra gelen nesillere bir örnek, bir eser, bir yol haritası bırakmaktır. Bugün de misafirlerimiz gençler idi. Şalpazarından kalkıp İstanbul’u, Çanakkale’yi, Edirne’yi Ankara’yı gezip tekrar memleketlerine dönecekler. Belki ömürlerinde bir fırsattır bu. Bu gezilerin ve programların yanı sıra da bir Kardeşlik protokolü imzalayarak Kahramanmaraş İle Trabzon arasındaki tarihi bağları gençlerimizin hafızalarına yer etmeleri için bir Kardeşlik bir ahitleşme programı yaptık. Başta gayretli çalışmalarına şahitlik ettiğimiz Hasan Keskin Başkanım ve yönetim kurulu olmak üzere, bugün buraya kadar gelen tüm misafirlerimize ve programa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Programda Kardeşlik protokolü her iki Dernek Başkanı tarafından imzalanırken, karşılıklı Kardeşlik beratları takdim edildi.

Programın sonunda ise Kemençe eşliğinde Horon oynanırken, misafirlere Kahramanmaraş Dondurması ikram edildi. Gemi içerisinde oluşan Dondurma kuyruğu gezi bitene kadar sürdü.