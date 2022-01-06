Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Ahmet Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Çöllolar kömür sahasının yeniden üretime açılıp kurumsal yapının oluşturulması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ahmet Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”

Ahmet Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Çöllolar kömür sahasının yeniden üretime açılıp kurumsal yapının oluşturulması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

06 Ocak 2022 Perşembe 11:35
banner459

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöllolar Kömür Sahasına yönelik geliştirilen projede ilk üretim 2009 yılında yapılmıştı.

İlk 3 yılı yatırım, 25 yılı işletme olmak üzere projede toplam 28 yıllık sözleşme süresi öngörülen sözleşmede yıllık 17 milyon 25 bin ton kömür üretimi yapılması hükme bağlandı.

Toplam 544 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu sahada, 2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşandı. Faciaların ilki 6 Şubat 2011, ikincisi 10 Şubat 2011 tarihinde meydana geldi. 6 Şubat 2011’de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya yaşamını yitirdi. Bu olaydan yalnızca 4 gün sonra, 10 Şubat 2011’de meydana gelen büyük göçükte de 10 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

11 yıldır kapalı olan saha, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredilmişti. Türkiye Kömür İşletmeleri de bölgeyi işletmeye açmakla ilgili izin süreçlerini başlatırken; bir de işletme müdürlüğü kurulmuştu.

1000 kişilik istihdam oluşturması beklenen Çöllolar kömür sahasının yeniden işletmeye alınması ile ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ihalenin 6 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Özdemir, “6 ay içinde Çöllolar sahası ihale edilecek ve işin kurumsal yapısı oluşturulacak” dedi.

Sahada çalışacak personelle ilgili de değerlendirme yapan Özdemir, “Oraya alınacak ilk işçiler, daha önceden sahada çalışan arkadaşlarımız olacak. Onların hiçbirinin mağduriyeti olmayacak” şeklinde konuştu.

Sahayı devralan TKİ’nin ana sözleşmesi değişmişti

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ana statüsü Aralık ayında değişmişti. Yeni ana statü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun her türden lisanssız enerji üretim tesisleri kurmasına veya lisanssız enerji üretim tesislerine ortak olmasına imkan veriyor. Ayrıca TKİ bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında faaliyet alanlarıyla ilgili olarak şirket kurabilecek veya kurulu şirketlere ortak olabilecek. TKİ, yeni ana statüsü uyarınca kendine ait maden sahalarını kiraya verebilecek ve rödovans sözleşmeleri de yapabilecek. (Elbistanınsesi)

 

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Özdemir: “Çöllolar’da Kurumsal Yapı Oluşturuluyor”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlardan Celalettin Güvenç’e ziyaret
Başkanlardan Celalettin Güvenç’e ziyaret
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü
Kahramanmaraşlı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
Kahramanmaraşlı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!
Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!
Büyükşehir’den 38 bin hazırlık öğrencisine deneme sınavı
Büyükşehir’den 38 bin hazırlık öğrencisine deneme sınavı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber