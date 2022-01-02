Ali Öztunç: “Asgari ücreti basın toplantıları ile açıklıyorlardı, bu zamları da basın toplantıları ile açıklasanıza”

Efelenerek çıkıp 'fiyatlar düşecek' diyorlardı. Asgari ücreti basın toplantıları ile açıklıyorlardı. Haydi bu zamları da basın toplantıları ile açıklasanıza” sözleriyle eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2022 yılına girerken doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamları değerlendirdi.

Öztunç, "2022 yılının ilk günü zamlarla uyandık. Hani sloganları vardı ya 'yaparsa AK Parti yapar' diye. Evet, yaparsa AK Parti yapar. Yaptı AK Parti yapacağını. Hem de yeni yılın ilk gününde. Doğal gaza, elektriğe, akaryakıta inanılmaz büyük zamlar yapıldı. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle aldılar. Ama umurlarında değil, çünkü onlar saraylarında oturuyorlar. Saraylarında oturup hiçbir şeye ödeme yapmıyorlar. Ne doğal gaza ne elektriğe ne akaryakıta ödeme yapmıyor. Yapmadığı için milletin ne çektiğinin farkında değil" dedi.

"HAYALDİ, GERÇEK OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2022 yılı asgari ücretini basın toplantısı düzenleyerek açıkladığını anımsatan Öztunç, şunları söyledi:

"Vatandaşa zulmeden bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı var. Maalesef çıkıp efelenerek, böbürlenerek 'dövizi düşürdük' diye hava atıyorlardı. Efelenerek çıkıp 'fiyatlar düşecek' diyorlardı. Asgari ücreti basın toplantıları ile açıklıyorlardı. Haydi bu zamları da basın toplantıları ile açıklasanıza. Yapsanıza bir basın toplantısı sayın Erdoğan, şu kadar doğal gaza, bu kadar elektriğe, bu kadar akaryakıta zam yaptık diye onu da açıklasanıza. Hayaldi, gerçek oldu."

"BU MİLLETİN YAKASINDAN ARTIK DÜŞÜN"

Öztunç, "Vatandaş, inanılmaz derecede büyük zamların altında ezilecek, ezilmeye devam ediyor. Artık yeter. Sabır taşı çatladı, sabır kalmadı. Artık bir an evvel seçim yapılması gerekiyor. Yeter, bu milletin yakasından artık düşün" dedi.