Bakanı Kasapoğlu, Paralimpik Milli Yüzücü Sevilay Öztürk'ü Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesi ile evlerinde görüştü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Öztürk'ü kutlayan Kasapoğlu, milli sporcunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kasapoğlu, ziyaretin sonunda, aile fertleri ile Öztürk'ün şimdiye kadar katıldığı şampiyonalarda elde ettiği madalya ve plaketlerin önünde hatıra fotoğraf çektirdi.