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Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi

Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Andırın’ımızda gerek sağlık, gerek eğitim olsun birçok alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili İller Bankası’nın desteğiyle çok geniş bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi

Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi

Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Andırın’ımızda gerek sağlık, gerek eğitim olsun birçok alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili İller Bankası’nın desteğiyle çok geniş bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Andırın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil’in de yer aldığı program, Andırın Belediyesi ziyaretiyle başladı. Çiğşar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden heyet ardından; KSÜ Andırın Meslek Yüksekokulu öğrencileri için planlanan yurt ve gençlik merkezi alanı, yapımı devam eden Andırın – Göksun Karayolu ve inşa sürecindeki Geben Barajı Sulaması çalışma alanında incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler aldı.

Karadeniz ve Akdeniz Arasında Dikey Koridor

Andırın programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Andırın – Göksun arasında inşa edilen yolun önemine değindi. Kirişci, “Andırınlı vatandaşlarımızın çok önemsediği ve üzerinde durduğu bir yolumuz var. Burası Andırın – Göksun Yolu olarak biliniyor ama bu yol aslında Samsun’dan başlayarak Akdeniz’e kadar uzanan bir dikey koridor. Bu yol toplam 58 kilometre. İki ilçemiz arasında son derece önemli bir yol olmanın ötesinde aynı zamanda ülkemiz için de çok değerli. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Yoluyla, eğitimle, sağlıkla ve diğer konularla ilgili tüm çalışmalarımız Andırın’ı daha yukarıya taşıyacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yatırımları Yakından Takip Ediyoruz

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Andırın – Göksun Yolu’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Kısa bir süre içerisinde yolun bir kısmı asfaltlanacak. Yakinen takip ettiğimiz bir proje. İlçemize inşa edilecek yurt ve gençlik merkezi alanında da incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa süre içerisinde bu yurdumuz da yükselecek. Tüm ilçelerimizi olduğu gibi Andırın’ını da yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Altyapı Yenilenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Andırın ve Göksun arasından yapımı devam eden yolu mahallinde inceledik. Çok hızlı bir çalışma var. Andırın’ımızda gerek sağlık, gerek eğitim olsun birçok alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili İller Bankası’nın desteğiyle çok geniş bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle ilçe merkezimizin altyapısını yeniledikten sonra diğer mahallelerimizin altyapısını da peyderpey yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörAndırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi
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