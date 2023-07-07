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Başkan Güngör, Azerbaycan Heyetiyle Bir Araya Geldi

Türkiye Belediyeler Birliği’nde Azerbaycan heyetiyle düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan Azerbaycan hükümetine ve tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Azerbaycan Heyetiyle Bir Araya Geldi

Başkan Güngör, Azerbaycan Heyetiyle Bir Araya Geldi

Türkiye Belediyeler Birliği’nde Azerbaycan heyetiyle düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan Azerbaycan hükümetine ve tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

07 Temmuz 2023 Cuma 17:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi toplantıya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da,Türkiye’nin yerel yönetim tecrübesini yerinde görmek amacıylaAzerbaycan’ın Doğu Zengezur ve Karabağ bölgesinden başkente gelen heyet ile düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hayrettin Güngör, heyete Türkiye’deki Yerel Yönetimler konulu sunum gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir dizi çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara’ya gelen Azerbaycan heyetiyle Türkiye Belediyeler Birliği’nde bir araya geldik. Deprem sonrası şehrimizde hayata geçirdikleri ve planladıkları çalışmalar ile yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi’ne ilişkin istişarelerde bulunduk. Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan Azerbaycan hükümetine ve tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 07.07.2023 19:01
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Azerbaycan Heyetiyle Bir Araya GeldiBaşkan Güngör
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