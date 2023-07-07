Kahramanmaraş’ta şakalaşırken arkadaşını öldürdü!

Olay, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde çırak olarak çalışan ve yaşları 14 ve 15 olan iki arkadaş patronlarının tabancasıyla şakalaşırken, arkadaşını vurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta aynı işyerinde çalışan çocukların silahla şakalaştığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu A.K isimli 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İşyerinde çırak olarak çalışan iki arkadaş, A.Ş. ve A.K. isimli çocuklar işyerinde bulunan tüfekle şakalaşmaya başladı. Çocukların şakalaşması esnasında tüfek bir anda ateş alarak A.K.’ye isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K'njn hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişi otopsi için morga götürülürken, olayı gerçekleştiren kişi ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.