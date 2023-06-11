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Başkan Güngör, Bakan Göktaş İle Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Güngör, Bakan Göktaş İle Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Bakan Göktaş İle Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

11 Haziran 2023 Pazar 10:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası alanındaki çalışmaları yerinde tespit etmek üzere şehre gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı ve Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen programın ardından Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ndeki Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi ve oyun çadırlarını ziyaret etti. Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette, atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler alan heyet, çocuklarla da yakından ilgilendi.

“Yavrularımızın Sevinçlerine Ortak Olduk”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Programı kapsamında şehrimize gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile ziyaretlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz programın ardından Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ndeki Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi ve oyun çadırlarını ziyaret ettik. Kendi el emekleriyle birbirinden değerli ürünler ortaya çıkaran hanım kardeşlerimizle bir araya geldik, çalışmalarına şahit olduk, işlerinde kolaylıklar diledik. Oyun çadırlarımızı ziyaret ederek yavrularımızla buluştuk, sevinçlerine ortak olduk. Şehrimizin her alanda yeniden ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında gayret gösteren herkese teşekkür ediyor, bizler de bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla bunun için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

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