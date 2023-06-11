Elbistan'da traktör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Elbistan'a bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 73 yaşındaki İbrahim Doğan, evinin bahçesinde traktör ile çalıştığı sırada, traktörünün tekerinin altında kalarak sıkıştı.

Olayı fark eden komşuları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaşlı adam için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Ağır yaralanan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından 112 acil servis ambulansı ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Elbistan Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ve asayiş ekipleri tarafından olayın yaşandığı yerde gerekli inceleme yapılırken, yaşanan kazayla ilgili tahkikata başlanıldığı öğrenildi.