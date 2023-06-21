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Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyeti misafir eden Başkan Güngör, “Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize, STK’larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlikle şehrimizi daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı

Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyeti misafir eden Başkan Güngör, “Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize, STK’larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlikle şehrimizi daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:06

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Şehirde yürütülen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Başkan Güngör, ziyaret ve destekleri için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Depremin ilk gününden itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız’ı misafir ettik. Şehrimizin yeniden imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmaları değerlendirdik. Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize, STK’larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlikle şehrimizi daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörBeyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
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