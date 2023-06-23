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Başkan Güngör, Esnafın Yanında

Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya gelen Başkan Güngör, “Kapalı Çarşı bölgemizde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabi bölgede yaklaşan Kurban Bayramı yoğunluğu var. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Esnafımızın, hemşehrilerimizin daima yanındayız” dedi.

Başkan Güngör, Esnafın Yanında

Başkan Güngör, Esnafın Yanında

Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya gelen Başkan Güngör, “Kapalı Çarşı bölgemizde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabi bölgede yaklaşan Kurban Bayramı yoğunluğu var. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Esnafımızın, hemşehrilerimizin daima yanındayız” dedi.

23 Haziran 2023 Cuma 17:51

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyaretlerde esnaflarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Kapalı Çarşı bölgemizde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabi bölgede yaklaşan Kurban Bayramı yoğunluğu var. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Esnafımızın, hemşehrilerimizin daima yanındayız. Şehrimizin yeniden imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar sürüyor. Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

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Başkan GüngörEsnafın Yanında
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