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Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı

Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

23 Haziran 2023 Cuma 17:55

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; 6 Şubat depremleri dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere şehre gelen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindeki heyeti misafir etti. Şehrin imarı ve inşası, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, ticaret ve sanayinin ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan çalışmaların istişare edildiği ziyarette Başkan Güngör, deprem sürecinde sağladıkları destekler dolayısıyla Ömer Tarhan ve Abdulalim Mümtaz Çoban’a teşekkür etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Depremin ilk anından itibaren tüm imkan ve kabiliyetiyle yanımızda olan, depremzedelerimizin barınma, gıda, hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gayret gösteren Kadirli Belediye Başkanımız Ömer Tarhan, Ahlat Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindeki heyeti misafir ettik. Nazik ziyaretleri ve destekleri için tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

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Başkan GüngörKadirli Ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
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