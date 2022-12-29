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Başkan Güngör, ‘Gençlerimizle beraberiz, iç içeyiz’

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar, ülkemizin geleceği, müreffeh yarınlarımızın teminatı. Bizler de imkânlarımız ölçüsünde gençlerimize yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi

Başkan Güngör, ‘Gençlerimizle beraberiz, iç içeyiz’

Başkan Güngör, ‘Gençlerimizle beraberiz, iç içeyiz’

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar, ülkemizin geleceği, müreffeh yarınlarımızın teminatı. Bizler de imkânlarımız ölçüsünde gençlerimize yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi

29 Aralık 2022 Perşembe 11:39

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette; Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği ve planladığı projeler ile gençlik çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Nazik ziyaretleri için Seyithanoğlu ve yönetimine teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve yönetimini misafir ettik. Gençlerin başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi. TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyitoğlu da misafirperverliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Gençlik Meclisi ve Kahraman Gençlik

Ziyarette yaptığı konuşmada, gençlik faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar, ülkemizin geleceği, müreffeh yarınlarımızın teminatı. Bizler de imkânlarımız ölçüsünde gençlerimize yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada bir Gençlik Meclisi oluşturduk. Ülkemizin en aktif Gençlik Meclislerinden bir tanesi. Gençlerimizin taleplerini bizlere iletiyor, aramızda köprü vazifesi görüyorlar. Gerçekten Gençlik Meclisimizle birlikte çok güzel etkinliklere imza attık. Kahraman Gençlik uygulamasını hayata geçirdik. Gençlerimiz bu uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek hem internet kazanabiliyor hem de etkinliklerimizden haberdar olabiliyorlar. Ayrıca buradan fikir ve görüşlerini de bizlere iletebiliyorlar” dedi.

Gençlerimizle Bir Araya Gelmeye Gayret Ediyoruz

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye, fikirler ve görüşlerini almaya gayret ediyoruz. Bu noktada şehrimizin farklı noktalarında gençlik buluşmaları düzenliyoruz. Kütüphanelerimizde, millet konaklarımızda gençlerimizle bir araya geliyoruz. Her zaman gençlerimizle beraberiz, iç içeyiz. Onların talepleri doğrultusunda etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Güngör‘Gençlerimizle BeraberizIç Içeyiz’
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