Başkan Güngör, Japon Heyeti Ağırladı

Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; gerçekleştirilecek alt ve üstyapı çalışmaları, kentsel planlama ve şehrin inşa süreciyle ilgili düzenlenen koordinasyon toplantısında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında ortak proje çalışması konusunda fikir birliği sağlandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimizle, kamu kurumlarımızla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yoğun gayret gösteriyoruz. Zor günümüzde yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Ortak Çalışma Yapılacak

Toplantıda, şehrin inşası noktasında ortak çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı temsilcileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Depremin yaralarının sarılması ve şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Alt ve üstyapı, kentsel planlama ve şehrimizin yeniden inşa süreciyle ilgili ortak proje çalışması yapılması konusunda fikir birliğine vardık. Ziyaretleri ve destekleri için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı temsilcilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.