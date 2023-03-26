İmza yarışında 5. Gün!

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 72 bin 214'e yükselirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 21 bin 436'ya ulaştı.
Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
ADAYLIK BAŞVURULARI KABUL EDİLEN İSİMLER
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.
MUHARREM İNCE 3. ADAY
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün itibarıyla 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olurken, bugün imza sayısının 105 bin 663'e yükseldiği görüldü. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 72 bin 214, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 21 bin 436 imza topladı.
Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:
Yakup Türkal: 2543
Erkan Trükten: 1700
Tevfik Ahmet Özal: 1090
İrfan Uzun: 756
Halil Murat Ünver: 388
Hilmi Özden: 357
Davut Turan: 106