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Benzine indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 79 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 13 kuruştan satılacak.

Benzine indirim geliyor!

Benzine indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 79 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 13 kuruştan satılacak.

26 Mart 2023 Pazar 16:27

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 20 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

28 Mart Salı günü itibarıyla benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerini mutlu edecek bu indirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 79 kuruş, Ankara'da 20 lira 13 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Benzine Indirim Geliyor!
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