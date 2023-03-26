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BBP Kahramanmaraş Aday Adayı Listesi Belli Oldu

Büyük Birlik Partisinin Kahramanmaraş aday aday listesi belli oldu.

BBP Kahramanmaraş Aday Adayı Listesi Belli Oldu

BBP Kahramanmaraş Aday Adayı Listesi Belli Oldu

Büyük Birlik Partisinin Kahramanmaraş aday aday listesi belli oldu.

26 Mart 2023 Pazar 16:38

Büyük Birlik Partisi’nin Kahramanmaraş aday adayı listesi netleşirken, gözler adaylık sürecine çevrildi. İl başkanı Av. Nedat Türk, “aday adayları listemiz bugün itibariyle netleşti. Bundan sonraki süreçte ise adaylık listemiz netleşecek.”

Depremden dolayı herkes büyük yara ve acı aldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü ve acı duyduklarını ifade eden Türk, “hepimize geçmiş olsun ve başımızı sağ olsun. Büyük bir afet yaşadık. Bu zorlu süreçte elbette her aile bir yakınını kaybetti. Acılarımız çok büyük ve bu acılarımızla da yaşamaya devam edeceğiz. Görüyoruz ki insanlar birlik ve beraberliğin dayanışmanın ne demek olduğunu gördü. Halkımızın evleri, işyerleri yıkıldı ama kimse sitem etmedi ve hayatına devam ediyor. Kayıplarımız çok büyük fakat gücümüzde kayıplarımızdan daha büyük! Acılarımızı dindirme imkânımız yok ama yaralarımızı sarma imkânımız var. Bunun için hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ülke olarak, Kahramanmaraş olarak hepimizin tekrar başı sağ olsun ve geçmiş olsun.”

İşte BBP Kahramanmaraş milletvekili aday adayları:

Bülent İspir – Genel Başkan Yardımcısı

Av. Nedat Türk – İl Başkanı

Bekir Eryılmaz – İş insanı

Av. Oğuzhan Koca

Stajyer Av. Ahmet Kaya

Songül Zülkadiroğlu

Songül Alyakut

Nevzat Karaköse

Turan Ahmet Arslan

Erdal Alagöz

Ahmet Arslan

Hayrullah Can

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BBP Kahramanmaraş Aday Adayı Listesi Belli Oldu
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