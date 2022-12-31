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Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş 7’den 77’ye güzel insanların şehri’

Şehir kitaplığına kazandırılan ‘Bir Gülü Yetiştirmek İçin…Sezai Karakoç ve Dirilişe Dair’ adlı eserin tanıtım programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Kadimden bugüne kadar bu topraklarda çok güzel insanlar, yazar ve şairler, fikir insanları yetişmiştir. Bizlere de çok büyük bir miras bıraktılar. Kahramanmaraş’ımız 7’den 77’ye güzel insanların yurdu. Bunlardan bir tanesi de üstat Sezai Karakoç” dedi.

Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş 7’den 77’ye güzel insanların şehri’

Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş 7’den 77’ye güzel insanların şehri’

Şehir kitaplığına kazandırılan ‘Bir Gülü Yetiştirmek İçin…Sezai Karakoç ve Dirilişe Dair’ adlı eserin tanıtım programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Kadimden bugüne kadar bu topraklarda çok güzel insanlar, yazar ve şairler, fikir insanları yetişmiştir. Bizlere de çok büyük bir miras bıraktılar. Kahramanmaraş’ımız 7’den 77’ye güzel insanların yurdu. Bunlardan bir tanesi de üstat Sezai Karakoç” dedi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 16:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterini zenginleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Yayınları’na onlarca eser kazandıran Büyükşehir Belediyesi, envanterine bir yenisini daha ekledi. Yazar Mustafa Kirenci tarafından Kahramanmaraş fahri hemşehrisi, diriliş şairi Sezai Karakoç’a ithafen kaleme alınan ‘Bir Gülü Yetiştirmek İçin…Sezai Karakoç ve Dirilişe Dair’ adlı kitabın tanıtım programı gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yazar ve şairler ile çok sayıda edebiyatsever de yer aldı.

Karakoç, Asla Vazgeçemeyeceğimiz Değerlerdendir

Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, “Diriliş şairi Sezai Karakoç için hem sağlığında hem de vefatından sonra çok değerli çalışmalar yapıldı. Bizler de onun hatırasına yakışır bir çalışma yapmak istedik. Bu noktada uzun yıllar boyunca Sezai Karakoç’un fiilen yanında bulunan Mustafa Kirenci’den yardım istedik ve ‘Bir Gülü Yetiştirmek İçin’ adlı kitabımızı şehrimizin kültür envanterine kazandırdık. Bir ülkenin büyüklüğü coğrafi sınırlarıyla ve nüfusuyla ölçülebilir ancak bunlar maddi ölçülerdir. Asıl olan tarihe ve medeniyete kazandırdığı düşünce insanları, fikir akımları ve mütefekkirlerdir. Sezai Karakoç da bizim asla vazgeçemeyeceğim mütefekkirlerden bir tanesi. Cemil Meriç’in bir ifadesi var: Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür. Sezai Karakoç da birkaç düşünürden birisidir” dedi.

Üstadın Son Günlerine Şahitlik Ettik

Kahramanmaraş’ın çok büyük yazar ve şair yetiştirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun şiir ve edebiyatın başkentinde çok güzel kültürel ve sanatsal faaliyetler hayata geçiriyoruz. Çünkü bu şehrin söyleyecek sözü var. Kadimden bugüne kadar bu topraklarda çok güzel insanlar, yazar ve şairler, fikir insanları yetişmiştir. Bizlere de çok büyük bir miras bıraktılar. Kahramanmaraş’ımız 7’den 77’ye güzel insanların yurdu. Bunlardan bir tanesi de üstat Sezai Karakoç. Sezai Karakoç’un son günlerine şahitlik etmek nasip oldu. Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından üstada verilen hemşehrilik beraatını vefatından yaklaşık bir ay önce kendisine tevdi ettik. Hemşehrilik beraatını kendisine verirken ‘Maraş, çocuk yüreğimin alev aldığı yer’ ifadesini tekrar etti” dedi.

Şehir Envanterine 137 Eser

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat potansiyeline, UNESCO sürecine ve Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne değinen Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız; dondurmanın başkenti ve birçok sektöre öncülük eden bir şehir. Ancak şehrimizin kimliğini şiir ve edebiyat oluşturuyor. Şehrimizin şiir ve edebiyat potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz. UNESCO yolculuğumuz ve Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri de bu iddiamızın en somut örneği. Her geçen yıl etkinliklerimiz ve faaliyetlerimize ilgi artarak devam ediyor. Şiir ve edebiyatın başkentine yakışır yayınları da şehrimizin envanterine kazandırıyoruz. Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ve Müşterek dergilerimiz yayın hayatına devam ediyor. Hepsi birbirinden güzel ve özel. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin envanterine 137 eser kazandırdık. Bugün de Kültür Yayınlarımıza son olarak katılan Bir Gülü Yetiştirmek İçin kitabımızın tanıtımı için bir araya geldik. Çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.Programda katılımcılara Yazar Mustafa Kirenci’nin kaleme aldığı ve Kültür Yayınları’na yeni eklenen ‘Bir Gülü Yetiştirmek İçin’ adlı kitap da hediye edildi.

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Başkan Güngör‘Kahramanmaraş 7’den 77’ye Güzel Insanların şehri’
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