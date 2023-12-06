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Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş en ucuz su veren illerden biri’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirdeki su fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş en ucuz su veren illerden biri’

Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş en ucuz su veren illerden biri’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirdeki su fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2023 Çarşamba 10:41

Kahramanmaraş’ta suya yapılan zamların ardından gelen fiyat artışları vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haine gelmişti. Sosyal medyada yapılan ‘Gaziantep suyu Kahramanmaraş’tan alıyor, Kahramanmaraş’tan indirimli içiyor’ yorumlarına cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapılan eleştirilere yanıt verdi.

“Büyükşehirler arasında en ucuz suyu veren Kahramanmaraş”

Su zamları sonrası listelerle konuya cevap veren Güngör, “Kahramanmaraş olarak büyükşehir olarak 30 büyükşehir arasındaki durumumuz ne? Bakın her bir büyükşehrin su fiyatları arasında bizim su fiyatlarımız 26’ncı sırada 10,93 lira ile. Gördüğünüz gibi şehirler ile 33,13 ile İzmir, 23,72 ile İstanbul geliyor. Bize hep şu eleştiri yapılıyor, Gaziantep bizden su alıyor bizden ucuz. Orada su fiyatı 19,14 lira. Yani biz 30 büyükşehir arasında en ucuz su veren şehirler arasında yer alıyoruz. Dolayısı ile biz bu altyapı yatırımları ile enerji maliyetlerinden kurtarma ile ve barajların yapımıyla sudaki maliyetlerini aşağı çekeceğiz ve daha uygun su fiyatları ile hemşehrilerimize vermiş olacağız” dedi

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Başkan Güngör‘Kahramanmaraş En Ucuz Su Veren Illerden Biri’
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