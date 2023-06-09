Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş uçak parçaları üretim fabrikasının kurulum sürecini değerlendirdik’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’yu makamında ağırladı. Şehrin yeniden imarı ve ticaretin canlanması noktasında yürütülen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, savunma sanayi alanında Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek projelere ilişkin de istişarelerde bulunuldu. Ziyaretleri için Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Mustafa Buluntu’ya teşekkür eden Güngör, “TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rafet Bozdoğan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Buluntu misafirimiz oldular. Şehrimiz adına çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. TUSAŞ’ın şehrimizde faaliyet gösterecek uçak parçaları üretim fabrikasının kurulum sürecini istişare ettik. Savunma sanayi alanında şehrimizde hayata geçirilmesi düşünülen yatırımları değerlendirdik.İnşallah hayata geçirilecek yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdamın artmasına katkı sağlanacak. Nazik ziyaretleri ve destekleri için Sayın Bozdoğan’a şehrimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.