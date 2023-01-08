Başkan Güngör Karaziyaret’te Vatandaşlarla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin muhtelif mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sabah namazını Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Camii’nde eda eden Başkan Hayrettin Güngör, burada vatandaşlarla da bir araya geldi. Namaz sonrası mahalle sakinleriyle hazırlanan sofraya misafir olan Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çeşitli hediyelerle çocukları sevindiren Güngör, mahalle sakinleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Gerçekleştirilen programla ilgili açıklamalarda bulunan Karaziyaret Mahallesi Muhtarı Hacı Ahmet Sivri, “Bugün sabah namazında bizlerle birlikte olan, mahalle sakinlerimizle bir araya gelen ve çocuklarımızla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Şehit Cengiz Camimizin bazı sorunları vardı. Sağ olsun Başkanımızın talimatlarıyla hepsi çözüldü. Başkanımızın daima yanındayız. Mahallem ve şahsım adına Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle Kültürümüz Yaşatılıyor

Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Karaziyaret Mahalle’mizde sabah namazında mahalle sakinlerimizle ve çocuklarımızla bir araya geldik. Mahalle kültürümüzü ve değerlerimizi yaşattıkları için muhtarımıza, imam hatibimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir sabahtı, özlediğimiz bir tabloydu. Namaza müteakip de birlikte çorbamızı içtik. Gerçekten çok mutlu oldum. Muhtarımıza, hocamıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.