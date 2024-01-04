Başkan Güngör, Orta Hasarlı Binaların güçlendirilme sürecini değerlendirdi

Yeni Kahramanmaraş vizyonu çerçevesinde şehir genelinde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hızla sürerken orta hasarlı binaların çözüme kavuşturulması noktasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle yoğun gayret gösteriliyor. Bu noktada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, orta hasarlı binaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Orta hasarlı bina maliklerinin mağduriyet yaşamaması noktasında ciddi gayret gösterildiğini vurgulayan ve bu noktada Kahramanmaraş özelinde bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Başkan Güngör, “Deprem sonrası şehrimizin imar ve inşası nokrasında yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Orta hasarlı binaların güçlendirilme süreçleriyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu sürecin hızlandırılması, belirsizliğin giderilmesi noktasında Kahramanmaraş özelinde bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız ve ilçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde bu süreçleri yürütüyoruz” dedi.

Ruhsat Süreçlerinin Hızlandırılması İçin Genelge Yayınlandı

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “Kanunda belirtildiği gibi ıslahı mümkün olan orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için malikler ilçe belediyelerine müracaat edip güçlendirme ruhsatı alabiliyordu. Fakat bu süreçler sağlıklı bir şekilde ilerleyemedi. Özellikle bu sürecin hızlandırılması ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması için AFAD bir genelge yayınladı ve bir müracaat süresi belirledi. Binalarının güçlendirilmesini talep eden malikler 29 Aralık 2023 tarihine kadar ilçe belediyelerine müracaat etti” ifadelerini kullandı.

Proje Süreçleri Büyükşehir Tarafından Yürütülecek

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi noktasında projelerin incelenmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın şehrimizi ziyaretinde orta hasarlı binaların güçlendirilmesiyle ilgili taraflarla yaptığımız toplantıda buradaki güçlendirmenin Bakanlığımızın desteğiyle proje süreçlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi noktasında bir mutabakat sağlandı. Dün itibarıyla Bakanlığımız bu konudaki yazıyı belediyemize gönderdi. Geldiğimiz noktada 29 Aralık 2023 tarihine kadar güçlendirme müracaatları ilçe belediyelerimize yapılan başvurular, ilçe belediyelerimiz tarafından 12 Ocak 2024 tarihine kadar Büyükşehir Belediyemize gönderilecek. Büyükşehir Belediyemize gelen bu müracaatlar uzman kişilerden oluşan komisyonca incelenecek, varsa bu projeler üzerinden yoksa da Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanacak projeler üzerinden değerlendirmeler yapılarak güçlendirmeye uygun olan yapıların projeleri ruhsat vermek için ilçe belediyelerine tekrar gönderilecek” cümlelerini kaydetti.

Ruhsat Verme Süreçleri Hız Kazanıyor

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi noktasında Kahramanmaraş özelinde ortaya koyulan modelle ruhsat verme süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Güngör, “12 Ocak 2024 tarihine kadar ilçe belediyelerinden Büyükşehir Belediyemize ulaşan başvuruları en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar ilçe belediyelerimize tekrar göndermiş olacağız. İlçe belediyelerimizden bizlere gelen başvuruları en kısa sürede inceleyerek güçlendirmeye uygun olan yapıların güçlendirilmesi için projeyi ruhsat vermek üzere tekrar ilçe belediyelerimize hızlı bir şekilde ileteceğiz. Güçlendirmesi mümkün olmayan yapıları da ilgili kurumlara bildireceğiz. Bu sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.