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Başkan Güngör, ‘Şehir genelinde 200 kilometrelik asfalt çalışması yapacağız’

Yıkım çalışmalarını tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarının hızlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Binevler bölgesinde de çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Başkan Güngör, ‘Şehir genelinde 200 kilometrelik asfalt çalışması yapacağız’

Başkan Güngör, ‘Şehir genelinde 200 kilometrelik asfalt çalışması yapacağız’

Yıkım çalışmalarını tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarının hızlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Binevler bölgesinde de çalışmaların başlayacağını duyurdu.

20 Haziran 2023 Salı 11:26

Başkan Güngör, “Şehir merkezimiz için bir planlama yaptık. Tabi burada ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerini de bekledik. Ağır tonajlı araçların atılan asfalta zarar vermesi de söz konusu. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için AFAD’ımız ile işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu anlamda sürecin tamamlandığı arterlerde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Tespitlerimiz kapsamında şehir genelinde de 200 kilometrelik ilave asfalt programımız olacak. Bu yılki tamamladığımız ve planladığımız asfalt yatırımımız 750 Milyon TL’nin üzerinde” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde planlanan asfalt çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 11 ilçede 60 kilometrelik çalışmanın tamamlandığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, yılsonuna kadar hedefledikleri imalat rakamlarını da açıkladı. Binevler bölgesinde başlatılan cadde yenileme projesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, yıkım çalışmalarının tamamlandığı kısımlarda refüj bakımlarının gerçekleştirildiğini, asfalt çalışmalarının da bu hafta içerisinde başlayacağını açıkladı.

Binaların Yıkım Süreçleri Bekleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yol çalışmalarımız ile ilgili bugüne kadar şehir genelinde 60 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdik. 11 ilçemizi de kapsıyor bu çalışmamız. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın maliyeti 220 Milyon TL. Ekiplerimiz şehir merkezi için de bir planlama yaptı. Tabi burada ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerini de bekledik. Ağır tonajlı araçların atılan asfalta zarar vermesi de söz konusu. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için AFAD’ımız ile işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu anlamda sürecin tamamlandığı arterlerde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Binevler Bölgesinde Asfalt Başlıyor

Binevler bölgesi yol yenileme çalışmalarının tamamlanması için sürecin başlatıldığını açıklayan Başkan Güngör, “Bölgede deprem öncesi gerçekleştirdiğimiz yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu yatırımımız vardı. Yine yürüyüş ve bisiklet yolu ile refüj düzenlemeleri de gerçekleştiriliyordu. Sona geldiğimiz bu çalışmada yaşadığımız büyük afet sebebiyle eksik kalan işlerimiz oldu. Ekiplerimiz planlamalarını yaptı. İnşallah bu hafta içerisinde, yıkım çalışmaları tamamlanan kısımların asfaltını atacağız. Tespitlerimiz kapsamında şehir genelinde de 200 kilometrelik ilave asfalt programımız olacak. Tamamladığımız ve planladığımız asfalt yatırımımız 750 Milyon TL’nin üzerinde” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör‘Şehir Genelinde 200 Kilometrelik Asfalt çalışması Yapacağız’
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