Başkan Güngör, ‘Teşkilatımızla birlikte şehrimiz için gayret gösteriyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları teşkilatıyla bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. Tuba Köksal, İl Başkanı Fırat Görgel ve Kadın Kolları İl Başkan Vekili Bilge Ergin’in de yer aldığı programda; 6 Şubat depremleri, şehirde yürütülen ve planlanan faaliyetler ve Türkiye Yüzyılı vizyonunailişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Var Gücümüzle Çalışmayı Sürdürüyoruz

Programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından hep birlikte yoğun bir süreç yaşadık. Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gayret gösteren bakanlıklarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte en çok emek gösterenlerden birisi de kadın kollarımızdı. Milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla şehrimizin imar ve inşası noktasında var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.