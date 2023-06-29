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Başkan Güngör, Türkoğlu’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Türkoğlu Millet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet dolayısıyla neşemiz gölgeli, sevincimiz buruk. Yüreklerimiz ne kadar mahzun olsa da bu bayramda da yaralarımızı sarılarak saracağız” dedi.

Başkan Güngör, Türkoğlu’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Başkan Güngör, Türkoğlu’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

Türkoğlu Millet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet dolayısıyla neşemiz gölgeli, sevincimiz buruk. Yüreklerimiz ne kadar mahzun olsa da bu bayramda da yaralarımızı sarılarak saracağız” dedi.

29 Haziran 2023 Perşembe 16:18

Kurban Bayramı’nın ilk günü şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Türkoğlu Millet Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve Türkoğlu İlçe Başkanı FeyzettinOkumuş’un da yer aldığı programda vatandaşların bayramlarını tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, programın ardından yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı’mızın ilk gününde şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, bayramlarını tebrik etmeyi sürdürüyoruz. Türkoğlu’nda da hemşehirlerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Maalesef 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet dolayısıyla neşemiz gölgeli, sevincimiz buruk. Yüreklerimiz ne kadar mahzun olsa da bu bayramda da yaralarımızı sarılarak saracağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Kurban Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörTürkoğlu’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı
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