Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini Sürdürüyor
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini...
Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!
Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı

Başkan Güngör, ‘Yükselen anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen Uluslararası Belediye Forumu 2023 Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Deprem bölgesinde yürütülen ve planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin Başkan Güngör, “Yükselen Anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Yükselen anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz’

Başkan Güngör, ‘Yükselen anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen Uluslararası Belediye Forumu 2023 Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Deprem bölgesinde yürütülen ve planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin Başkan Güngör, “Yükselen Anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Belediye Forumu 2023 Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü AlvaroRodriguez’in de yer aldığı toplantıda, deprem bölgesinde yürütülen ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Belediye Forumu 2023 Hazırlık Toplantısı’na deprem bölgesi belediye başkanlarımızla birlikte katıldık. Deprem bölgesi şehirlerimizde yürütülen ve planlanan çalışmaları değerlendirdik. Yükselen Anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
‘Yükselen Anadolu’yu Hep Birlikte Inşa Edeceğiz’Başkan Güngör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, ‘Kalıcı konutların da 1 yıl içerisinde teslimi yapılacak’
Başkan Güngör, ‘Kalıcı konutların da 1 yıl içerisinde teslimi yapılacak’
Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”
Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”
Afşin Belediye Başkanı Güven’den Hızlı Normalleşme Hamlesi…
Afşin Belediye Başkanı Güven’den Hızlı Normalleşme Hamlesi…
38 zabıta memuru alınacak!
38 zabıta memuru alınacak!
Ksü’de mezuniyet coşkusu!
Ksü’de mezuniyet coşkusu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber