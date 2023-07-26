Başkan Güngör, ‘Yükselen anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Belediye Forumu 2023 Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü AlvaroRodriguez’in de yer aldığı toplantıda, deprem bölgesinde yürütülen ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Belediye Forumu 2023 Hazırlık Toplantısı’na deprem bölgesi belediye başkanlarımızla birlikte katıldık. Deprem bölgesi şehirlerimizde yürütülen ve planlanan çalışmaları değerlendirdik. Yükselen Anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.