KİÜ, 3 Meslek yüksekokulu’nda 275 mezun verdi

KİÜ Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda ön lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanvekili Müfit Dal ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Aslantaş’ın katılımıyla gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KİÜ tanıtım filminin de izlenildiği törende, mezun öğrenciler adına Türkoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve üniversite birincisi Durdu Mehmet Topaktaş tarafından konuşma yapıldı. 6 Şubat tarihli depremler dolayısıyla buruk bir mezuniyet yaşadıklarını ifade eden Topaktaş, “Depremde, ailelerimizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı kaybettik ancak onlar hep bizimle birlikte, gönüllerimizde yaşayacaklardır. Üniversite hayatımız boyunca hem akademik hem de kişisel anlamda bizden desteklerini esirgemeyen, bize yol gösteren değerli hocalarımıza şahsım ve mezun arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu süre içerisinde, hiçbir karşılık beklemeden hem maddi hem manevi bize destek olan kıymetli ailelerimizin büyük bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi bugün burada da bizleri yalnız bırakmayan, bizlere güvenen daimi destekçilerimiz ailelerimize sonsuz teşekkürler. Sevgili arkadaşlarım! Üniversite, geleceğe doğru attığımız büyük bir adımdır. Gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır. Aldığımız eğitim ile bilgili ve donanımlı bir kuşağız. İşte bu bilinçle hayata sımsıkı sarılacak, hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bizden sonraki kuşaklar için örnek olacağız” diye konuştu.

Daha sonra KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Kesici Erşahan ve dönem birincisi Durdu Mehmet Topaktaş tarafından, yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Törende konuşan KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Kesici Erşahan ise 6 Şubat depremlerinde üniversite hocaları, üniversite çalışanları, öğrenciler ve ailelerini kaybettiklerini anımsatarak, “Bu nedenle bu güzel günü, buruk ve bir o kadar da hüzünle karşılıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hepsini rahmetle anıyorum. Geride bıraktıkları yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyor, acılarını paylaşıyorum..Mekanları cennet olsun” dedi.

KİÜ olarak, depremde evsiz kalan binlerce vatandaşa evsahipliği yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Erşahan, “Şu anda Karacasu Kampüsümüz içerisinde 5 etapta kurulan konteynerlerde binlerce vatandaşımızı konuk ediyoruz. En kısa süre içerisinde buradaki prefabrik dersliklerimizi yaparak, eğitim-öğretim yılına yetiştireceğiz. Ayrıca merkezi derslik inşası için de projelerimiz hazır ve yatırım planına alındı. Burasını da en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl lisans öğrencisi alınacak bölümler hakkında da bilgiler veren Erşahan, Hemşirelik, Dijital Oyun Tasarımı, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatıbölümlerine YÖK tarafından kontenjan verildiğini belirtti.

“TUSAŞ HAVACILIK MYO AÇILIYOR”

Konuşmasında TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun açıldığı bilgisini de paylaşan Erşahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksek Okulu’nu kuruyoruz ve protokol aşamasına geldik. Protokolün imzalanması uzun süredir bekleniyordu. Ancak protokol imza töreni TUSAŞ tarafından düzenlendiği için görüşmeler sürüyordu. İDEF 2023 programına Airbus TUSAŞ Havacılık MYO protokolü de eklendi ve Rektör Hocamız acilen imza törenine katılmak için İstanbul’a gitti. Rektörümüz hem mezuniyet törenine teşrif ettiğiniz için saygılarını sunmakta hem de törende bulunamadığı için sizden özür dilemektedir.

Bu arada Airbus TUSAŞ Havacılık MYO’nunyanısıra yeni mühendislik bölümleri ile Türk Savunma Sanayii’nde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak gelişim göstereceğimize inanıyoruz. Diğer yandan Kahramanmaraş sanayisinin ara eleman ihtiyaçlarına cevap verebilecek Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu’nu da en kısa sürede açacağımızı belirtmek istiyorum.”

Prof. Dr. Erşahan sözlerinin sonunda evlatlarını yetiştirip bugünlere getiren velilere teşekkür ederek, mezun olan öğrencilere başarı dileklerini sundu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Üniversite dönem birincisi Durdu Mehmet Topaktaş’ın ödülü ve yüksek onur belgesi Vali Ömer Faruk Coşkun, üniversite dönem ikincisi Songül Gökçe’nin ödülü ve yüksek onur belgesi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, dönem üçüncüsü Zekeriya Uğur Parlamış’ın ödülü ise KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan tarafından takdim edildi.

Yüksekokul birincilerinin ödülleri ise okul müdürleri ve akademik ve idari personel tarafından verildi.

Törenin sonunda öğrenciler Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Begüm İlbay tarafından yaptırılan diploma andının ardından hep birlikte kep attı.