Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini Sürdürüyor
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini...
Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!
Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı

KİÜ, 3 Meslek yüksekokulu’nda 275 mezun verdi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 3 Meslek Yüksekokulu’ndan 275 mezun verdi.

KİÜ, 3 Meslek yüksekokulu’nda 275 mezun verdi

KİÜ, 3 Meslek yüksekokulu’nda 275 mezun verdi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 3 Meslek Yüksekokulu’ndan 275 mezun verdi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:39

KİÜ Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda ön lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanvekili Müfit Dal ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Aslantaş’ın katılımıyla gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KİÜ tanıtım filminin de izlenildiği törende, mezun öğrenciler adına Türkoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve üniversite birincisi Durdu Mehmet Topaktaş tarafından konuşma yapıldı. 6 Şubat tarihli depremler dolayısıyla buruk bir mezuniyet yaşadıklarını ifade eden Topaktaş, “Depremde, ailelerimizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı kaybettik ancak onlar hep bizimle birlikte, gönüllerimizde yaşayacaklardır. Üniversite hayatımız boyunca hem akademik hem de kişisel anlamda bizden desteklerini esirgemeyen, bize yol gösteren değerli hocalarımıza şahsım ve mezun arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu süre içerisinde, hiçbir karşılık beklemeden hem maddi hem manevi bize destek olan kıymetli ailelerimizin büyük bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi bugün burada da bizleri yalnız bırakmayan, bizlere güvenen daimi destekçilerimiz ailelerimize sonsuz teşekkürler. Sevgili arkadaşlarım! Üniversite, geleceğe doğru attığımız büyük bir adımdır. Gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır. Aldığımız eğitim ile bilgili ve donanımlı bir kuşağız. İşte bu bilinçle hayata sımsıkı sarılacak, hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bizden sonraki kuşaklar için örnek olacağız” diye konuştu.

Daha sonra KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Kesici Erşahan ve dönem birincisi Durdu Mehmet Topaktaş tarafından, yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Törende konuşan KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Kesici Erşahan ise 6 Şubat depremlerinde üniversite hocaları, üniversite çalışanları, öğrenciler ve ailelerini kaybettiklerini anımsatarak, “Bu nedenle bu güzel günü, buruk ve bir o kadar da hüzünle karşılıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hepsini rahmetle anıyorum. Geride bıraktıkları yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyor, acılarını paylaşıyorum..Mekanları cennet olsun” dedi.

KİÜ olarak, depremde evsiz kalan binlerce vatandaşa evsahipliği yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Erşahan, “Şu anda Karacasu Kampüsümüz içerisinde 5 etapta kurulan konteynerlerde binlerce vatandaşımızı konuk ediyoruz. En kısa süre içerisinde buradaki prefabrik dersliklerimizi yaparak, eğitim-öğretim yılına yetiştireceğiz. Ayrıca merkezi derslik inşası için de projelerimiz hazır ve yatırım planına alındı. Burasını da en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl lisans öğrencisi alınacak bölümler hakkında da bilgiler veren Erşahan, Hemşirelik, Dijital Oyun Tasarımı, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatıbölümlerine YÖK tarafından kontenjan verildiğini belirtti.

“TUSAŞ HAVACILIK MYO AÇILIYOR”

Konuşmasında TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun açıldığı bilgisini de paylaşan Erşahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksek Okulu’nu kuruyoruz ve protokol aşamasına geldik. Protokolün imzalanması uzun süredir bekleniyordu. Ancak protokol imza töreni TUSAŞ tarafından düzenlendiği için görüşmeler sürüyordu. İDEF 2023 programına Airbus TUSAŞ Havacılık MYO protokolü de eklendi ve Rektör Hocamız acilen imza törenine katılmak için İstanbul’a gitti. Rektörümüz hem mezuniyet törenine teşrif ettiğiniz için saygılarını sunmakta hem de törende bulunamadığı için sizden özür dilemektedir.

Bu arada Airbus TUSAŞ Havacılık MYO’nunyanısıra yeni mühendislik bölümleri ile Türk Savunma Sanayii’nde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak gelişim göstereceğimize inanıyoruz. Diğer yandan Kahramanmaraş sanayisinin ara eleman ihtiyaçlarına cevap verebilecek Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu’nu da en kısa sürede açacağımızı belirtmek istiyorum.”

Prof. Dr. Erşahan sözlerinin sonunda evlatlarını yetiştirip bugünlere getiren velilere teşekkür ederek, mezun olan öğrencilere başarı dileklerini sundu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Üniversite dönem birincisi Durdu Mehmet Topaktaş’ın ödülü ve yüksek onur belgesi Vali Ömer Faruk Coşkun, üniversite dönem ikincisi Songül Gökçe’nin ödülü ve yüksek onur belgesi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, dönem üçüncüsü Zekeriya Uğur Parlamış’ın ödülü ise KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan tarafından takdim edildi.

Yüksekokul birincilerinin ödülleri ise okul müdürleri ve akademik ve idari personel tarafından verildi.

Törenin sonunda öğrenciler Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Begüm İlbay tarafından yaptırılan diploma andının ardından hep birlikte kep attı.

Anahtar Kelimeler:
KİÜ3 Meslek Yüksekokulu’nda 275 Mezun Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, ‘Yükselen anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz’
Başkan Güngör, ‘Yükselen anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz’
Başkan Güngör, ‘Kalıcı konutların da 1 yıl içerisinde teslimi yapılacak’
Başkan Güngör, ‘Kalıcı konutların da 1 yıl içerisinde teslimi yapılacak’
Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”
Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”
Afşin Belediye Başkanı Güven’den Hızlı Normalleşme Hamlesi…
Afşin Belediye Başkanı Güven’den Hızlı Normalleşme Hamlesi…
38 zabıta memuru alınacak!
38 zabıta memuru alınacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber