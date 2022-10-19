Başkan Gürbüz’den Muhtarlar Günü Mesaj

Muhtarlarla her zaman omuz omuza olduklarını vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Devletimizin varlığını yurdun her noktasında temsil eden çok önemli kurumsal temsilciliklerdir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Görevimiz ağır mesuliyetimiz çok. Görev dağılımı içerisinde herkesin bir rolü var. Bizim, muhtarlarımızın hepimizin ayrı ayrı görevleri var. Birbirimizi dinleyerek şehrimizdeki insanlara hizmet etme çabası içindeyiz.

Elbistan’ımız için her zaman omuz omuza görev yaptığımız, mahallesinin sorunlarını bizimle paylaşarak hizmet anlamında önemli katkılar sağlayan muhtarlarımıza bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha teşekkürü borç bilirim.

Elbistan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de muhtarlarımızın daha iyi koşullarda halka hizmet verebilmeleri adına her türlü desteği vereceğiz. Türk demokrasi tarihinin ve yerel demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevleri başında şehit olan muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm muhtarlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.