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Başkan Okay aşure dağıttı!

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinin düzenlediği Aşure programında konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, “Bu güzel aşure programında olduğu gibi, her zaman bir ve beraberiz. Bizleri güçlü kılan birlik ve beraberliğimizi asla kaybetmeyeceğiz” dedi.

Başkan Okay aşure dağıttı!

Başkan Okay aşure dağıttı!

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinin düzenlediği Aşure programında konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, “Bu güzel aşure programında olduğu gibi, her zaman bir ve beraberiz. Bizleri güçlü kılan birlik ve beraberliğimizi asla kaybetmeyeceğiz” dedi.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:05

Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi’nde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlara bizzat aşure ikram eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ikramın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “Bu güzel aşure programında kıymetli vatandaşlarımızla ve saygıdeğer protokol üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Toplum olarak her daim birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde muhafaza ediyoruz. Muharrem ayının olmazsa olmazı olan Aşure de bu birlik ve beraberliğin bir yansımasıdır. Ben buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayı vesilesiyle tüm sorunlarımızın çözüme kavuşmasını, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici,AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, AK Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Dulkadiroğlu Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Başkan Okay Aşure Dağıttı!
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