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Başkan Okumuş'tan Yeni Yıl Mesajı

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Okumuş'tan Yeni Yıl Mesajı

Başkan Okumuş'tan Yeni Yıl Mesajı

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:19

Okumuş, mesajında, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Üzüntüleriyle ve sevinçleriyle bir yılın daha geride kaldığını belirten Okumuş, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Yeni yılda da her kesimin üzerine önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Okumuş, "Yeni yılın barış ve kardeşliğin egemen olduğu, iyimserliğin ve sevgilerin arttığı bir yıl olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Okumuş, geride bıraktıkları yıllarda olduğu gibi bundan sonrada çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

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Başkan Okumuştan Yeni Yıl Mesajı
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