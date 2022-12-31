Başkan Okumuş'tan Yeni Yıl Mesajı

Okumuş, mesajında, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Üzüntüleriyle ve sevinçleriyle bir yılın daha geride kaldığını belirten Okumuş, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Yeni yılda da her kesimin üzerine önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Okumuş, "Yeni yılın barış ve kardeşliğin egemen olduğu, iyimserliğin ve sevgilerin arttığı bir yıl olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Okumuş, geride bıraktıkları yıllarda olduğu gibi bundan sonrada çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.