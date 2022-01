BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin eğitimler tamamlandı

Buna göre 5 Ocak 2022 tarihinde başlayan bilgilendirme seminerleri 7 Ocak’ta sona erdi. Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde görev yapan rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlar ve ilkokul idarecileri için 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Toplantı Salonu’nda; Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlar ve ilkokul idarecileri için Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Konferans Salonu’nda; Elbistan ilçesinde göre yapan rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlar ve ilkokul idarecileri için ise Elbistan BİLSEM Toplantı Salonu’nda yüz yüze seminerler gerçekleştirildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçelerinde görev yapan sınıf rehber öğretmenleri ile Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık, Göksun, Nurhak, Ekinözü, Afşin ve Türkoğlu ilçelerinde görev yapan rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlar, ilkokul idarecileri ve sınıf rehber öğretmenleri için ise çevrim içi zoom uygulaması üzerinden seminerler yapıldı.

BİLSEM öğrencileri tanılama süreci ile ilgili ilimizde gerçekleştirilen 3 yüz yüze ve 14 çevrim içi bilgilendirme seminerlerinde İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Kahveci de süreç ile ilgili kısa bilgiler verdi.

BİLSEM öğrenci tanılama süreci ile ilgili bu yıl öne çıkan farklı uygulamalar olduğunu dile getiren İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Zekeriya Kahveci, bu farklılıkları şu şekilde dile getirdi: “Geçen senelerde 1, 2 ve 3.sınıflar bu incelemelere davet edilirken bu sene 4. Sınıf öğrencileri de bu sürece dâhil edilmiştir. Grup taraması ve bu aşamada kullanılan tablet uygulamaları kaldırılmıştır. Bunun yerine okullarda kurulacak komisyonlar tarafından her üç yetenek alanı içinden en fazla ikisi için öğrenciler aday gösterileceklerdir. Eğer istenilirse öğrenci tek bir alandan da aday gösterilebilecektir ve grup taraması yerine ön değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Diğer taraftan Okul Yönlendirme Komisyonu; okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı, varsa rehberlik öğretmenleri/psikolojik danışmanlar ve her sınıf seviyesinden olmak üzere bir sınıf rehber öğretmeninden oluşacaktır. Her yetenek alanından ilgili sınıfın %20'sini geçmeyecek sayıda öğrenci aday gösterilecek, sınıflardan bu yüzdelik oranı geçen sayıda öğrenci aday gösterilmişse komisyon en fazla %20'lik orana gelecek şekilde bir değerlendirme yapacaktır. RAM'larda görev yapan öğretmenler, ilgili eğitimleri alarak genel zihinsel alandan aday gösterilen öğrencilerden bireysel incelemelere alınacak öğrencileri ön değerlendirme aşamasından geçireceklerdir. Son olarak resim ve müzik alanlarından aday gösterilecek öğrencilerden bireysel incelemeye alınacak öğrencilerin ön değerlendirmeleri, okullardaki sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılacaktır.”