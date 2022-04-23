Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı Mesajı
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23...
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi açıldı
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi...
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun...
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları başladı
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları...

Bu yöntemle hem kiracı, hem de kiralayan avantajlı olur

Kahramanmaraş Arabuluculuk Merkezi ( KAM) Yönetim kurulu başkanı Arabulucu Celal Kara, kiracı ve kiralayan arasında yaşanan uyuşmazlıkların arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşa bileceğini söyledi. Kara, bu yöntemle hem kiraya verenin hem de kiracı olanın avantajı bulunduğunu söyledi.

Bu yöntemle hem kiracı, hem de kiralayan avantajlı olur

Bu yöntemle hem kiracı, hem de kiralayan avantajlı olur

Kahramanmaraş Arabuluculuk Merkezi ( KAM) Yönetim kurulu başkanı Arabulucu Celal Kara, kiracı ve kiralayan arasında yaşanan uyuşmazlıkların arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşa bileceğini söyledi. Kara, bu yöntemle hem kiraya verenin hem de kiracı olanın avantajı bulunduğunu söyledi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 13:08
banner459

Son yıllarda Kovid-19 süreci ve devamında ekonomik sorunlar nedeniyle kira ilişkilerinde çok ciddi sorunların ortaya çıktığını ifade eden Kara, ödeme güçlüğü çeken kiracıların indirim ya da bir süre artış olmamasını talep ettiğini, kiralayanların da kira bedellerinin artmasını istediğini aktardı.

Bu noktada oluşan uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk sistemine işaret eden Kara, her iki tarafında bu sistemle avantajlı olacağını vurguladı.

Kara, kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması sonrası uyuşmazlığın çözümünün 1 gün ile 8 haftada sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile sürecin tamamlanacağını belirtti.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN HER MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILA BİLİR

Kara, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Taraflar varılacak anlaşma ile kira ilişkisinin bundan sonraki şeklini hem konu hem de süre yönünden sınırsızca düzenleyebilecekler, değişen durumlara göre de yeniden arabuluculuk yöntemi ile bir araya gelebileceklerdir. Dava yolundan farklı olarak kira bedellerini aydan aya, yıldan yıla veya herhangi bir zaman dilimine göre belirleyebilecekleri gibi ciro üzerinden belirleme, sektörel gelişmelere göre belirleme yollarına gidebileceklerdir. Özgürce kira sözleşmesinin her bir maddesinde diledikleri değişikliği yapabileceklerdir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır."

TARAFLARA CİDDİ VERGİ AVANTAJLARI SÖZ KONUSU

Kara, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kira ilişkileri tüm hukuki ilişkiler içerisinde aile hukuku sonrasında en uzun süren ilişkilerdendir. Arabuluculuk yönteminde bu ilişkinin bozulmayacağı sonuçlar elde edilecektir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Böylelikle her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta, iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır. Arabuluculuk yolu ile yeniden tesis edilen kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı yüzde 1,89 yerine 132,30 TL maktu olarak uygulanacaktır. Bu durum taraflara ciddi vergi avantajı da sağlayacaktır."

Diğer tim hukuki uyuşmazlaklarda olduğu gibi alanında uzman ve en yetkin arabulucuları bünyesinde bulunduran Kahramanmaraş Arabuluculuk Merkezi (KAM) Kira uyuşmazlıklarında da en etkin şekilde süreci yönetmekte ve arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedirler.

Anahtar Kelimeler:
Bu Yöntemle Hem KiracıHem De Kiralayan Avantajlı Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Otel Germanicia benim için evden uzak ev gibi”
Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Otel Germanicia benim için evden uzak ev gibi”
MADOP üyeleri Türkoğlu’na hayran kaldı
MADOP üyeleri Türkoğlu’na hayran kaldı
Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor
Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor
Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi, inanılmaz bir Kahramanmaraş tanıtımı geliyor
Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi, inanılmaz bir Kahramanmaraş tanıtımı geliyor
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı Mesajı
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber