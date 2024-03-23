Ceceli, Karaca’yı bağrına bastı!

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca, dün akşam ata ocağı Ceceli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Coşkulu kalabalığın adeta bağrına bastığı Karaca; “Sizler benim yanımda durduğunuz sürece zafer yakındır” dedi.

Karaca, her gün artan destek ve partiye katılımlarla Türkoğlu ilçesinde seçimin sonucunu şimdiden belirledi.

Ceceli Mahallesi ziyaretinde,7’den 70’e herkesinmeydanda“Ceceli seninle gurur duyuyor”, “Ceceli öz evladına sahip çıkar”, “Ceceli’nin evladı baba ocağına hoş geldin” ve “Başkan Karaca” sloganları ile karşılanan Karaca, adeta zaferini ilan etti.

Karaca, burada yaptığı konuşmasında; “Ceceli benim ata baba ocağım. En çok desteği sizlerden bekliyorum. Görüyorum ki evlerinde kimse kalmamış, beni karşılamaya gelmiş. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.

Sizlere hizmet benim için en büyük şereftir. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle hep birlikte Türkoğlu’nu yenideninşaa edeceğiz. İnşallah depremin yaralarını sarıp, evlatlarımıza iyi bir gelecek bırakacağız.

Yolu olmayan mahallemiz, içme suyu olmayan evimiz kalmayacak. Mahallelerimizin ihtiyacı olan her hizmeti getireceğiz. En önemlisi her hizmetimizi adaletli bir şekilde yapacağız” dedi.

Konuşmasının devamında ahlaklı belediyeciliğe vurgu yapan Karaca; “Belediyemizin kaynaklarını, tüm imkanlarını eşimize, dostumuza, akrabamıza değil, halkımıza hizmet için kullanacağız. 5 yılda Türkoğlu’nu örnek belediye yapacağız. Çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz” diye konuştu.

“Hep destek tam destek” sözünü alan Karaca da en iyi hizmet sözünü verdi.